HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çin’de korona virüsünden kaynaklı ölü sayısı 213’e ulaştı

Çin’de korona virüsünden kaynaklı ölü sayısı 213’e ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 09:39 | Son Güncelleme

Çin’de korona virüsünden kaynaklı salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213’e yükseldi.Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213’e ulaştı.

Çin’de korona virüsünden kaynaklı salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213’e yükseldi.
Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213’e ulaştı. Toplam kesinleşmiş vaka sayısının 9 bin 731’e yükselmesiyle korona virüsünden etkilenen kişi sayısı, 2002-2003 yıllarında görülen SARS salgınından etkilenen kişi sayısını geçti.

Uluslararası acil durum ilanı
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), korona virüsü salgını nedeniyle uluslararası acil durum teşkil ettiğini ilan etti. ABD, örgütün kararının ardından vatandaşlarına Çin’e seyahat etmeme uyarısında bulunurken, Washington’un Çin’de görevli diplomatik personelinin de ülkeye dönüşüne izin verdiği bildirildi.

Wuhan’dan tahliye için çalışılıyor
Türk Hava Yolları’nın da (THY) Çin’in Pekin, Şanhay, Guangzhou ve Xi’an kentine gerçekleştirilecek uçuşları 9 Şubat’a kadar askıya aldığı açıklandı. THY, İstanbul-Wuhan seferlerini ise geçtiğimiz hafta durdurmuştu. Türkiye’nin de aralarında yer aldığı birçok ülke, vatandaşlarını Wuhan’dan tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Wuhan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili Çin makamlarıyla görüşmeler devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
PARTNER Adanalı dizisinin Pınar'ından olay itiraf! Hepsini tek tek anlattı Adanalı dizisinin Pınar'ından olay itiraf! Hepsini tek tek anlattı
Kendisine saldıran köpekle boğuşan genç yaralandıKendisine saldıran köpekle boğuşan genç yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

ABD'den 'savaş' adımı! Onaylandı

ABD'den 'savaş' adımı! Onaylandı

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika İstanbul’da Rus mafyasına büyük operasyon! Gözaltılar var

İstanbul’da Rus mafyasına büyük operasyon!

Ensar Vakfı'ndan Kızılay bağışıyla ilgili açıklama geldi

Ensar Vakfı'ndan tartışma yaratan bağışla ilgili açıklama

Elazığ'da ev kiraları iki katına çıkınca, depremzedeler isyan etti

Fiyatlar iki katına çıkınca, depremzedeler isyan etti

Tren raylarında baygın bulundu

Tren raylarında gören ekiplere haber verdi

Kendisine saldıran köpekle boğuşan genç yaralandı

Kendisine saldıran köpekle boğuşan genç yaralandı

Depremlerin, zemine göre binaları nasıl etkilediğini deneyle gösterdi

Deprem binaları böyle etkiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.