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Çin'de kreşte çocukları zehirlediğinden şüphelenilen öğretmen gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 11:59 | Son Güncelleme

Çin'de kreşte çocukları zehirlediğinden şüphelenilen öğretmen gözaltına alındı

PEKİN (AA) - Çin'de bir kreşte 23 çocuğu zehirlediğinden şüphelenilen öğretmen gözaltına alındı.

Polis, ülkenin doğusunda Ciaozuo'daki bir kreşte çocukların yemeğine yüksek miktarda sodyum nitrat koyduğundan şüphelenilen ve soyadı Vang olan öğretmenin gözaltına alındığını açıkladı.

Geçen hafta yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, yerel basın öğretmenin bir meslektaşından öç almak için çocukları zehirlemeye kalkıştığını yazdı.

Şinhua ajansı da zehirlenen çocuklardan durumu ağır olan biri dahil 8'inin hala tedavi gördüğünü, 15'inin taburcu edildiğini bildirdi.

Çin'de 2002 yılında Nancing'de fare zehri koyulan atıştırmalıkları yiyen çoğu öğrenci 42 kişi hayatını kaybetmişti. Atıştırmalıklara fare zehri koyduğu ortaya çıkan kişi idam edilmişti.

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çin kreş zehirlenme

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