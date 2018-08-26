Çin'de mobil otostop uygulaması cinayet nedeniyle kapatıldı

Çinli mobil ulaşım şirketi Didi Chuxing, Guangcou eyaletinin Vıncou şehrinde yaşanan tecavüz ve cinayet vakasının ardından mobil otostop hizmetini durdurma kararı aldı.

BBC'de yer alan habere göre şirket, "Didi Hitch" adı verilen ve kullanıcılara, uygulamaya kayıtlı lisanslı araçlar dışında, rotaları üzerinde seyreden özel araçlarla seyahat etme olanağı sağlayan uygulamayı durdurdu. Zira 20 yaşındaki bir kadın, cuma günü Vıncou şehrinde özel aracın sürücüsü tarafından tecavüz edilerek öldürülmüştü.

Açıklamada, olayın uygulamanın işleyişinde bazı eksikleri ortaya çıkardığı, dolayısıyla yeniden değerlendirme için hizmetin geçici durdurulduğu belirtildi.

Benzer bir vaka, mayıs ayında Hınan eyaletinin Cıngcou şehrinde yaşanmış, otostop hizmetini kullanan 21 yaşında bir hostes kadının sürücü tarafından öldürülmesinin ardından şirket hizmeti geçici durdurmuştu.

