HABER

Çin'de mobil otostop uygulaması cinayet nedeniyle kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 17:29 | Son Güncelleme

"Didi Hitch" adlı mobil otostop uygulaması, bir kadın kullanıcının tecavüz edilerek öldürülmesinin ardından askıya alındı

Çinli mobil ulaşım şirketi Didi Chuxing, Guangcou eyaletinin Vıncou şehrinde yaşanan tecavüz ve cinayet vakasının ardından mobil otostop hizmetini durdurma kararı aldı.

BBC'de yer alan habere göre şirket, "Didi Hitch" adı verilen ve kullanıcılara, uygulamaya kayıtlı lisanslı araçlar dışında, rotaları üzerinde seyreden özel araçlarla seyahat etme olanağı sağlayan uygulamayı durdurdu. Zira 20 yaşındaki bir kadın, cuma günü Vıncou şehrinde özel aracın sürücüsü tarafından tecavüz edilerek öldürülmüştü.

Açıklamada, olayın uygulamanın işleyişinde bazı eksikleri ortaya çıkardığı, dolayısıyla yeniden değerlendirme için hizmetin geçici durdurulduğu belirtildi.

Benzer bir vaka, mayıs ayında Hınan eyaletinin Cıngcou şehrinde yaşanmış, otostop hizmetini kullanan 21 yaşında bir hostes kadının sürücü tarafından öldürülmesinin ardından şirket hizmeti geçici durdurmuştu.

PARTNER90'ların efsanesi Yıldo'nun son hali herkesi şaşkına çevirdi!90'ların efsanesi Yıldo'nun son hali herkesi şaşkına çevirdi!
Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiTürk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Tatilin son gününde İzmir'de trafik sakinTatilin son gününde İzmir'de trafik sakin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Didi Chuxing Didi Hitch mobil ulaşım uygulaması otostop

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Lüks yatıyla gelip lahmacun dağıtan iş adamı bakın kim çıktı!

Lüks yatıyla gelip lahmacun dağıtan iş adamı bakın kim çıktı!

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Kerimcan ve İdo Tatlıses oteli birbirine kattı!

Kerimcan ve İdo Tatlıses oteli birbirine kattı!

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

Diğer Haberler
Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Rizeli sevilen türkücü Ahmet Çakar gözyaşlarıyla uğurlandı

Rizeli sevilen türkücü Ahmet Çakar gözyaşlarıyla uğurlandı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Kurban eti hastanelik etti! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Kurban eti hastanelik etti! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Amcası öldükten 2 dakika sonra banka hesabını boşalttı!

Amcası öldükten 2 dakika sonra banka hesabını boşalttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.