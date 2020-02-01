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  4. Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (4)

Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 13:28 | Son Güncelleme

UÇAK, ARINDIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAK Çin'den 42 yolcuyu Ankara'ya getirecek A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ve içindeki malzemeler, Ankara'da Etimesgut'ta Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak.

Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (4)

UÇAK, ARINDIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAK
Çin'den 42 yolcuyu Ankara'ya getirecek A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ve içindeki malzemeler, Ankara'da Etimesgut'ta Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak. KBRN uzmanları, yolcuların tahliyesinin tamamlanmasının ardından arındırma işlemini gerçekleştirilecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Vuhan/Çin'den havalanarak Ankara’ya intikali süren uçağımız ve içerisindeki malzemeler, Etimesgut'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızın KBRN uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak. Bu kapsamda gerekli hazırlıklara başlandı" denildi.

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Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (4)

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