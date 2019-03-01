Çin'den ABD'ye Güney Çin Denizi tepkisi

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çin'i Güney Çin Denizi'nde "tehdit" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Pompeo'nun Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'nde yaptığı askeri inşa faaliyetleriyle Filipinler ve ABD'yi tehdit ettiği yönündeki ifadelerine ilişkin, "ABD gibi bölge dışından ülkeler, bölgenin barış, huzur ve refahını düşünüyorsa hiç yoktan sorun çıkarmamalı." dedi.

Çin ve Güney Çin Denizi'ne komşu ülkelerin ortak çabalarıyla bölgenin daha istikrarlı hale geldiğini savunan Lu, ilgili tüm tarafların Güney Çin Denizi'nde davranış kuralları müzakerelerinin ilerlemesi için çaba harcadığını vurguladı.

Çin ve Güney Çin Denizi etrafındaki ülkelerin bölgenin barış ve istikrarını korumak için ortak çaba harcadığını söyleyen Lu, Pompeo'ya yönelik, "Endişelenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Herhangi bir ülke kendi refahını başka bir ülkenin herhangi bir şahsından daha iyi anlar." ifadelerini kullandı.