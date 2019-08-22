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Çin’den Güney Kore ve Japonya’ya çağrı: “Hong Kong yönetimine destek verin”

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2019 09:23 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya ve Güney Kore’yi Hong Kong’da süren protestolar konusunda Hong Kong hükümetine destek vermeye çağırdı.Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çarşamba günü Çin’in başkenti Pekin’de bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya ve Güney Kore’yi Hong Kong’da süren protestolar konusunda Hong Kong hükümetine destek vermeye çağırdı.
Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çarşamba günü Çin’in başkenti Pekin’de bir araya geldi. Bölgesel konuların masaya yatırıldığı görüşmenin ardından Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha’nın Hong Kong’daki durumla ilgili endişelerini dile getirdikleri ifade edildi. Wang’ın ise Hong Kong’daki gelişmelerin Çin’in içişleri olduğunu ve Çin’in dışarıdan herhangi bir ülkenin müdahalesine müsamaha göstermeyeceğini vurguladığı belirtildi. Yabancı ülkelerin vatandaşlarının ve yatırımlarının güvenliği konusundaki endişelerini anladığını belirten Wang’ın aşırılığa başvuran bazı protestocuların Hong Kong’daki karışıklıktan sorumlu olduğunu söylediği kaydedildi. Wang ayrıca, uluslararası toplumu özel bölge statüsünde bulunan Hong Kong’un yerel hükümetini nesnel ve adil bir şekilde kanunları kullanarak şiddeti ve kaosu önleme konusunda desteklemeye çağırdı.

Gösteriler devam ediyor
Hong Kong’daki suçluların merkezi Çin hükümetine iadesinin önünü açacak yasal düzenlemeyi protesto eden binlerce kişi, Haziran ayından bu yana protesto gösterileri düzenliyor. Tasarıyı eleştirenler, politik suçlar her ne kadar kapsam dışında tutulsa da düzenlemenin keyfi yargı süreçlerinin önünü açacağını savunuyor. Muhalifler, yasanın çıkması halinde Çin’in Hong Kong’daki siyasi muhalifleri hedef alacağından endişe ediyor. Gösteriler karşısında endişesi artan Çin hükümetinin ise, ordu komutasındaki silahlı polis güçlerini göstericilere bir mesaj olarak komşu Shenzhen kentinde konuşlandırdığı belirtiliyor.

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