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Çin’den Tayvan’a silah satan Amerikan şirketlerine yaptırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 15:54 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı: - "Ulusal çıkarları korumak için Çin tarafı, Tayvan’a silah satışına katılan ABD'li şirketlere yaptırım uygulayacak"

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Tayvan’a silah satan şirketlerine yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında 108 Abrams tankı ve 250 Stinger füzelerinin satışını onaylamasına ilişkin, silah satışına katılan ABD’li şirketlere yaptırım uygulayacaklarını bildirdi.

ABD’nin Tayvan’a silah satışıyla uluslararası hukuku, uluslararası temel normları ciddi şekilde ihlal ettiğini, "Tek Çin" ilkesini çiğneyerek Çin’in egemenlik ve güvenlik haklarına zarar verdiğini kaydeden Gıng, "Ulusal çıkarları korumak için Çin tarafı, Tayvan’a silah satışına katılan ABD’li şirketlere yaptırım uygulayacak." ifadelerini kullandı.

ABD’nin salı onay verdiği Tayvan’a silah satışı, 2,2 milyar dolar karşılığında 108 M1A2T Abrams tankı ve 250 Stinger füzesinin yanı sıra çok sayıda otomatik silah, mühimmat, Hercules zırhlı muharebe araçları, ağır araç taşıyıcıları ve ilgili destek ekipmanlarını kapsıyor.

Satışı onaylanan silahları, Amerikan General Dynamics Corp ve Raytheon firmaları üretiyor.

- "Tsai’ın transit geçişine izin vermeyin"

Sözcü Gıng, günlük basın toplantısında ise Tayvan lideri Tsai Ing-wen’ın ABD’ye ziyaretine ilişkin Washington yönetimine "Tsai Ing-wen’ın transit geçiş yapmasına izin vermeme" çağrısında bulundu.

ABD’ye "Tayvan bağımsızlık güçlerine, Tayvan bağımsızlığını savunacak herhangi bir platform sağlamaması" çağrısı yapan Gıng, Çin-ABD ilişkileri ve Tayvan bölgesinin barış ve istikrarı için Tayvan meselesinin dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini kaydetti.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, dün ABD’ye hareket etmişti. Tsai, Karayip ülkelerine yapacağı 12 günlük ziyaretine ABD'nin Newyork ve Denver kentlerinden geçiş yapacak. Ancak Tsai'in ABD ziyareti Çin tarafının tepkisini çekti.

Tsai, bugüne kadar ABD’yi ziyaret eden üçüncü Tayvan lideri oldu. Tsai’dan önce ABD’yi Chen Shuibian 2001 ve 2003'te, Ma Ying-jeou ise 2013'te ziyaret etmişti.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a giderek adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Ada üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmayan Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesiyle Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini ifade ediyor.

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ABD çin silah satışı Tayvan Transit Geçiş

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