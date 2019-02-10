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Çin'e Doğu Türkistan protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 18:20 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri'ne uyguladığı baskıcı politikalar yürüyüş ile protesto edildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri'ne uyguladığı baskıcı politikalar yürüyüş ile protesto edildi. Belediye Meydanı'nda Doğu Türkistan'da yaşanan zulmü konu alan bir de fotoğraf sergisi açıldı. Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar, Nazilli'de, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'na (Türkiye Kamu-Sen) bağlı Türk Eğitim-Sen Nazilli Şubesi tarafından protesto edildi. İlk olarak Belediye Meydanı'nda, Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur Türkleri'ne karşı yapılan işkence ve baskılara dikkat çekmek için fotoğraf sergisi açıldı. Burada konuşan Türk Eğitim-Sen Nazilli Şube Temsilcisi Olgun Ergün, Uygur Türkleri'ne yapılan soykırım ve zulümlerin herkesi derinden etkilediğini söyledi. Ergün, "'Müslümanlar birbirinin kardeşidir' diyen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in bu sözüne binaen bütün Türk İslam coğrafyasını, Kızıl Çin'in karşısına kardeşlerimizin yaşama hakkını, özgürlüğünü savunmaya çağırıyoruz. Doğu Türkistan Türk toprağıdır. Zulme, işkencelere boyun eğmeyen, değerlerini, inançlarını yaşatmaya çalışan kardeşlerimizin yalnız olmadığını Türkiye'den haykırıyoruz" dedi. Türk Eğitim-Sen Aydın Şube Başkanı Rıdvan Naci Devli de, "Türk milletinin bir bütün olduğunu en uzak coğrafyadaki bir Türk kardeşimizin eline bir diken batsa, bizim yüreğimize de kılıç saplandığını herkese anlatmak durumundayız. Bu bir insanlık problemidir. Herkesi, bu problemin çözülmesi için katkı da bulunmaya davet ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından alanda toplanan kalabalık, Uzun Çarşı güzergahını takip ederek yürüdü, Yürüyüş boyunca kalabalık Türk ve Doğu Türkistan bayrakları taşıdı. Esnaf ve çevredeki vatandaşlar da yürüyüşe alkışlarla destek verdi. 2 kilometrelik yürüyüş, başladığı noktada sona erdi.

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