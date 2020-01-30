Çin'in tüm bölgelerinde koronavirüs saptandı, hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e çıktı

Çin'de vatandaşları bulunan ülkelerden bazıları tahliye işlemlerine başlamış durumda. İngiltere, Çin'den getirilecek vatandaşlarının 14 gün boyunca karantinada tutulacağını duyurdu, ABD ise bu süreyi 72 saatle sınırlandırdı. Fransa'nın da aralarında Fransızların da olduğu 350 AB vatandaşını bu hafta Vuhan'dan tahliye etmesi bekliyor. Avustralya da vatandaşlarını tahliye ederek, onları normal şartlarda sığınmacıların kaldığı Christmas Adası'nda karantinaya almaya hazırlanıyor. Türkiye 35 kişiyi tahliyeye hazırlanıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 35 Türkiye vatandaşının Çin'den ülkeye dönmek için başvuruda bulunduğunu söyledi ve ambulans uçağa dönüştürülen bir uçakla vatandaşların tahliyesinin planlandığını bildirdi.

Koca, "Türkiye'ye getirdikten sonra da yine muayeneleri yapılarak 14 günlük zaman diliminde karantinaya alınmasını Bilim Kurulu öneriyor" dedi. https://twitter.com/bbcturkce/status/1222570677955448832 Çin vatandaşlarına yurt dışına seyahat etmeme çağrısı yaparken, ABD, İngiltere ve Almanya'nın da aralarında olduğu artan sayıda ülke vatandaşlarını elzem olmadıkça Çin'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı. British Airways, Lufthansa, Amerikan Havayolları, KLM ve United Havayollarının aralarında olduğu bazı büyük hava yolları şirketleri Çin'e uçuşlarını durdurdu. Türk Havayoları ise Çin seferlerinde personelin yüz maskeleri kullanacağını açıkladı. Halihazırda Çin dışında 16 ülkede koronavirüs görülmüş durumda. Çin dışında tespit edilen 60'tan fazla vakanın rastlandığı ülkeler arasında Fransa, Almanya, Kanada, Avustralya ve Güney Kore de var. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus örgütün geçen hafta koronavirüsü acil durum ilan etmeme kararı alması konusunda pişmanlığını iletti ve kararı "insan hatası" olarak nitelendirdi.