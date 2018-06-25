Çinli Rapunzeller'in saç bakım sırrı pirinç suyunda yatıyor

Antik çağlardan beri, Çin'in prensesleri olan Yao kadınları, saçlarını yıkamak için fermente edilmiş pirinç suyu kullanıyor. Yao kadınları saçlarını en değerli varlıkları olarak görüyor. Hatta saçlarını kutsal olarak gören kadınlar kocaları ve çocukları dışında saçlarına başka bir elin dokunmasına izin vermiyor. Kızıl Yao kadınları için saçın çok büyük bir rolü var. Onlar sahip oldukları uzun saçın, uzun ömür ve zenginlik getirdiğine inanıyor. Ve saçlarını hayatlarında sadece bir kez kesebiliyorlar. O da on altı yaşında, kendilerine bir eş aramaya başlamadan önce yapılabiliyor. Huangluo'da tüm kadınların saç şekli bir tepsi gibi. Bu saç stili onlar hakkında bazı ayrıntıları da ortaya koyuyor. Örneğin, saç sadece başında sarılı ise o kadının evli ama çocuk sahibi olmadığı anlaşılıyor. Kadınlar önden ufak bir topuzu varsa hem evli hem çocuk sahibi, saçına bir baş örtüsü takıyorsa bekar ve sevgili arıyor anlamına geliyor. Peki bu sihirli karışım nasıl yapılıyor? İşte evde uygulayabileceğiniz o yöntem.

Bir bardak pirinci su ile doldurduğunuz bir kapta 15 dakika bekletin. Ve arada sırada karıştırın.

Sonrasında suyunu süzün. Mayalanmaya veya ekşimeye başlayana kadar oda sıcaklığında 2 gün bekletin.

Kaynatın ve soğumaya bırakın. İsterseniz birkaç damla çay ağacı, lavanta veya biberiye yağı ekleyebilirsiniz.

Bu suyu, saç derisine yavaşça masaj yaparak doğal bir şampuan olarak kullanın. İyice durulayın. Fermente pirinç suyunun faydaları neler? Antioksidanlar, mineraller ve E vitamini açısından zengindir, bu da saçın elastikiyetini artırır ve onarıcı özelliklere sahiptir.

Hasar görmüş saçları tamir ettiği bilinen bir karbonhidrat olan inositol içerir. Ayrıca saçları gelecekteki herhangi bir zarardan korur.

Fermente edilmiş pirinç suyundaki amino asitler, tüylerin köklerinin güçlendirilmesine yardımcı olur. Bonus: Cilt için pirinç suyunun faydaları Pirinç suyu sadece saç için değil, aynı zamanda cilt için de faydalıdır. İçinde bulunan vitaminler, mineraller ve amino asitler cilde birçok fayda sağlar. Pirinç suyu ayrıca büyük bir antioksidan olan ferulik asit içerir. Pirinç suyu ile ilgili çeşitli cilt kullanımları ise şunlardır: