Çinliler neden romantik ilişki istemiyor?

Ankete katılanların yarısından fazlası bir ilişkinin çok fazla zaman, para ve enerji gerektirdiğini belirtti.

Çin Sivil İşler Bakanlığı’nın tahminlerine göre ülkede yalnız yaşayan bekar yetişkin nüfusunun 2021 yılına kadar 92 milyona ulaşması bekleniyor.

Global Times'ın haberine göre China News Weekly’nin yaptığı ankete 621 binden fazla kişi katıldı. Öte yandan konuya dair paylaşımlarsa 600 milyondan fazla kez görüntülendi.

Ankette katılımcılara 4 seçenek sunuldu. Katılımcıların yaklaşık 325 bini "yalnız olmak zama, para ve enerji gerektiren ilişkiye nazaran daha iyi" seçeneğini tercih etti. Bu sayı katılımcıların yüzde 52,4’üne tekabül ediyor.

Bununla birlikte "bir partner bulamıyorum" seçeneğiyse yüzde 25’le en çok tercih edilen ikinci seçenek oldu.

Katılımcıların yüzde 20’sinden biraz fazlası "iş ve yaşam baskıları gençleri düşük arzuların yaşandığı bir çağa sürüklüyor" ifadesini seçti.

Yüzde 1,9’luk kısımsa, "Farklı bir fikre sahibim ve yorumu aşağıya bırakacağım" seçeneğini tercih etti.