HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Çinliler neden romantik ilişki istemiyor?

Çinliler neden romantik ilişki istemiyor?

20.11.2020 16:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çinliler neden romantik ilişki istemiyor?

Çinli gençlerin neden romantik bir ilişkiye isteksiz baktığını soran anket Çarşamba Çin’in Twitter’a benzer uygulaması Weibo’da hararetli bir tartışmayı alevlendirdi.

Ankete katılanların yarısından fazlası bir ilişkinin çok fazla zaman, para ve enerji gerektirdiğini belirtti.

Çin Sivil İşler Bakanlığı’nın tahminlerine göre ülkede yalnız yaşayan bekar yetişkin nüfusunun 2021 yılına kadar 92 milyona ulaşması bekleniyor.

Global Times'ın haberine göre China News Weekly’nin yaptığı ankete 621 binden fazla kişi katıldı. Öte yandan konuya dair paylaşımlarsa 600 milyondan fazla kez görüntülendi.

Ankette katılımcılara 4 seçenek sunuldu. Katılımcıların yaklaşık 325 bini "yalnız olmak zama, para ve enerji gerektiren ilişkiye nazaran daha iyi" seçeneğini tercih etti. Bu sayı katılımcıların yüzde 52,4’üne tekabül ediyor.

Bununla birlikte "bir partner bulamıyorum" seçeneğiyse yüzde 25’le en çok tercih edilen ikinci seçenek oldu.

Katılımcıların yüzde 20’sinden biraz fazlası "iş ve yaşam baskıları gençleri düşük arzuların yaşandığı bir çağa sürüklüyor" ifadesini seçti.

Yüzde 1,9’luk kısımsa, "Farklı bir fikre sahibim ve yorumu aşağıya bırakacağım" seçeneğini tercih etti.

Ankete dair yorum yapan ve 38 binden fazla beğeni alan Weibo kullanıcısı Lumi-K, "Erkek arkadaşım ya da kocam tarafından kemik kırıcılarla öldürülmek veya kanalizasyona atılmak istemiyorum" diye belirtti. Söz konusu yorum görünüşe göre Hangzhou’da karısı öldüren ve cesedi kanalizasyona atan adamın şoke eden davasına atıfta bulunuyordu.

Kullanıcılardan bir diğeriyse, "Bir ilişki yaşayabilirim ama evlenmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Çin’in Aile Planlama Komisyonu’nun Mayıs’ta yayımladığı ve yaklaşık 55 bin üniversite öğrencisinin katıldığı ankette yalnız erkeklerin yüzde 50’si ve yalnız kadınların yüzde 64’ü "her şeyi kendi haline bırakmayı" ve "partner bulmaya dair istekli olmamayı" tercih etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Yalnızlıktan şarkı söylemeye başladı! Dişi maymun getirecekler Yalnızlıktan şarkı söylemeye başladı! Dişi maymun getirecekler
Tiyatro salonları kapanıyor!Tiyatro salonları kapanıyor!

En Çok Okunan Haberler

Kreş ve anaokulları tatil olacak mı? MEB'den açıklama

Kreş ve anaokulları tatil olacak mı? MEB'den açıklama

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Koronavirüs kısıtlamaları bu akşam başlıyor! Hangi tedbirler devrede olacak? İşte yanıtı...

Koronavirüs kısıtlamaları bu akşam başlıyor! Hangi tedbirler devrede olacak? İşte yanıtı...

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Yalnızlıktan şarkı söylemeye başladı! Dişi maymun getirecekler

Yalnızlıktan şarkı söylemeye başladı! Dişi maymun getirecekler

Samanyolu'nun derinliklerinde gizlenmiş "fosil galaksi" keşfedildi

Samanyolu'nun derinliklerinde ''fosil galaksi'' keşfedildi!

Hamaney'den İranlı erkek estetik uzmanlarına fetva: Kadınlara dokunmayın

Erkek estetik uzmanlarına fetva: Kadınlara dokunmayın

70 yaşındaki adam göz kapaklarıyla 25 kg ağırlık kaldırmaya çalıştı

70 yaşındaki adam göz kapaklarıyla 25 kg ağırlık kaldırmaya çalıştı

Aklımıza gelmezdi! Kot pantolondaki küçük cep yıllar önce bunun için yapılmış

Yıllar önce bunun için yapılmış! Kimi prezervatif, kimi de...

Reuters'tan yılın fotoğrafları! Türkiye'den de iki kare var

Reuters'tan yılın fotoğrafları! Türkiye'den de iki kare var

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.