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Çinlilerin hayat şurubu hünnap az biliyor ama faydaları saymakla bitmiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.09.2020 13:50 | Son Güncelleme

Çin'de 'hayat şurubu' diye geçen ve yüzyıllardır kullanılan hünnap meyvesi tezgahtaki yerini aldı. Çok faydalı bir meyve olduğu için yıl boyunca kurusu aktarlarda da bulunan bu meyve bakın hangi hastalıklara iyi geliyor.

Çinlilerin hayat şurubu hünnap az biliyor ama faydaları saymakla bitmiyor

Tadıyla elmayı, görünümüyle ise eriği andıran ve faydası saymakla bitmeyen hünnap meyvesi tezgahlardaki yerini aldı.
Özellikle son yıllarda vatandaşlar tarafından tercih edilen hünnap meyvesi tezgaha düştü. Tadıyla elmayı şekliyle de eriği andıran hünnap, vitamin deposu olarak biliniyor. Tam bir şifa kaynağı olan hünnabın fiyatı ise 15-25 lira arasında değişiyor. Ağırlıklı olarak Ege Bölgesi'nde yetişen hünnap, vatandaşlar tarafından oldukça talep görüyor.

'HÜNNAP GENELLİKLE AZ BİLİNEN FAKAT ÇOK YARARLI BİR MEYVEDİR'

Konuyla ilgili konuşan Emin Özkaya, küçük olan hünnapların büyüklerden daha faydalı olduğunu söyledi. Özkaya, "Ege Bölgesi başta olmak üzere özel olarak yetiştiriyor. Kökeni Suriye’den gelen ve Osmanlı’dan kalan bir meyve türüdür. Bu sezon yeni gelmeye başladı. Hünnap genellikle az bilinen, fakat çok yararlı bir meyvedir. Zeytin büyüklüğündekiler daha kaliteli ve aroması diğerinden daha güzel oluyor. Türkiye genelinde fiyatlarda hemen hemen aynı oluyor. Zeytin büyüklüğündekileri 25 liraya satıyoruz. Diğer büyüklerin fiyatları ise daha ucuz oluyor. Günde 20-30 kiloya kadar satışlarımız var. Pekmezini yapabiliyorlar, reçelini yapabiliyorlar. Çiğ olanı zeytin veya elma gibi tüketebiliyor. Tazesinin tadı elmayı andırıyor. Ham ve olgunlaşmış olanın arasında tadı değişiyor. Çoğu vatandaş bunu taze olarak yiyor ama hurmayı andırdığı için kurusunu da tüketen oluyor. Şu an sezon başı olduğu için tazesini satıyoruz ama kurusu da gelecek. Çok faydalı bir meyve olduğu için yıl boyunca kurusu aktarlarda da bulunur" diye konuştu.

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'FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR'

Hünnabın faydalarından bahseden aktar Tuncay Tezcan ise "Çin'de bu meyve hayat şurubu diye geçer. Faydaları saymakla bitmez. Bununla ilgili araştırma yaptım hünnap, kalp ve damar rahatsızlıklarına faydası var. Şeker hastalarına çok faydası vardır. Yani bunlar çok şekerli ama şeker hastalarına zarar vermiyor. Rahat bir şekilde tüketilebilen bir üründür. Astım ve bronşite de faydası var. Düşük kalorili bir meyve olduğu için kilo vermek isteyen kişiler de çok tercih ediyor. Hünnap, kanseri önleyeceği özelliğe sahiptir. Antioksidan ve C vitamini kaynağıdır. Bağışıklık sisteminde güçlendirici etkiye sahiptir. Açken tükettiği zaman güzel bağırsak çalıştırıyor. Bağırsak sorunlarına iyi gelir ve kabızlığı tedavi eder. Meyvenin içinde bulunan yüksek magnezyum oranından dolayı kas ve kemik ağrılarına da iyi gelir. Potasyum açısından da oldukça zengin bir meyvedir. Kalsiyum ve fosfordan dolayı kemik gelişiminde de oldukça faydalıdır" şeklinde konuştu.

(İHA)

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