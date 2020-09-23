Çinlilerin hayat şurubu hünnap az biliyor ama faydaları saymakla bitmiyor

Tadıyla elmayı, görünümüyle ise eriği andıran ve faydası saymakla bitmeyen hünnap meyvesi tezgahlardaki yerini aldı.

Özellikle son yıllarda vatandaşlar tarafından tercih edilen hünnap meyvesi tezgaha düştü. Tadıyla elmayı şekliyle de eriği andıran hünnap, vitamin deposu olarak biliniyor. Tam bir şifa kaynağı olan hünnabın fiyatı ise 15-25 lira arasında değişiyor. Ağırlıklı olarak Ege Bölgesi'nde yetişen hünnap, vatandaşlar tarafından oldukça talep görüyor.

'HÜNNAP GENELLİKLE AZ BİLİNEN FAKAT ÇOK YARARLI BİR MEYVEDİR'

Konuyla ilgili konuşan Emin Özkaya, küçük olan hünnapların büyüklerden daha faydalı olduğunu söyledi. Özkaya, "Ege Bölgesi başta olmak üzere özel olarak yetiştiriyor. Kökeni Suriye’den gelen ve Osmanlı’dan kalan bir meyve türüdür. Bu sezon yeni gelmeye başladı. Hünnap genellikle az bilinen, fakat çok yararlı bir meyvedir. Zeytin büyüklüğündekiler daha kaliteli ve aroması diğerinden daha güzel oluyor. Türkiye genelinde fiyatlarda hemen hemen aynı oluyor. Zeytin büyüklüğündekileri 25 liraya satıyoruz. Diğer büyüklerin fiyatları ise daha ucuz oluyor. Günde 20-30 kiloya kadar satışlarımız var. Pekmezini yapabiliyorlar, reçelini yapabiliyorlar. Çiğ olanı zeytin veya elma gibi tüketebiliyor. Tazesinin tadı elmayı andırıyor. Ham ve olgunlaşmış olanın arasında tadı değişiyor. Çoğu vatandaş bunu taze olarak yiyor ama hurmayı andırdığı için kurusunu da tüketen oluyor. Şu an sezon başı olduğu için tazesini satıyoruz ama kurusu da gelecek. Çok faydalı bir meyve olduğu için yıl boyunca kurusu aktarlarda da bulunur" diye konuştu.