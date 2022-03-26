HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cinnet getiren anne, dehşet saçtı! 10 yaşındaki oğlunu yaraladı

Cinnet getiren anne, dehşet saçtı! 10 yaşındaki oğlunu yaraladı

26.03.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te yaşanan olayda, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen anne cinnet getirdi. O sırada eline kesici alet alan kadın, 10 yaşındaki oğlunu yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, balkondan girerek kadına müdahale etti.

Bilecik'te cinnet getiren kadın, 10 yaşındaki oğluna dehşeti yaşattı. Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Güner Caddesinde 10 katlı binanın 3’üncü katında oturan ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilirken G.A. isimli kadın evde cinnet getirdi.

Kadın eline aldığı kesici bir aletle 10 yaşındaki oğlu D.S.’yi yaraladı. Ardından eli kanlı bir şekilde balkona çıkarak bağırmaya başlayan kadını gören komşuları hemen polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

teurtıy

POLİS BALKONDAN GİRMEK ZORUNDA KALDI

Kadın polise evin kapsını açmazken, ekipleri eve balkondan girdi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan 10 yaşındaki çocuk 112 Acil Servis ekipleri tarafında olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Anne G.A. ise kelepçe takılarak emniyete götürüldü. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağlı esnaf, Bulgar turistin yolunu gözlüyorTekirdağlı esnaf, Bulgar turistin yolunu gözlüyor
Sosyal medya paylaşımları infiale yol açmıştı! Deniz Furkan Talu tutuklandıSosyal medya paylaşımları infiale yol açmıştı! Deniz Furkan Talu tutuklandı
Meteorolojiden güzel haber! Tarih verildi, bahar geliyorMeteorolojiden güzel haber! Tarih verildi, bahar geliyor
Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu...

Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu...

Bomba iddialar! Öpüşme çıldırttı ve...

Bomba iddialar! Öpüşme çıldırttı ve...

Putin'i açık açık tehdit ettiler: Hiçbir sır güvende değildir, her yerdeyiz

Putin'i açık açık tehdit ettiler: Hiçbir sır güvende değildir, her yerdeyiz

Sosyal medya paylaşımları infiale yol açmıştı! Deniz Furkan Talu tutuklandı

Sosyal medya paylaşımları infiale yol açmıştı! Deniz Furkan Talu tutuklandı

Fiyatlar iki katına çıktı! O ülkede raflar boş kaldı

Fiyatlar iki katına çıktı! O ülkede raflar boş kaldı

Görüntüleri yayınladılar! Cesetler cadde ve sokaklara dağıldı

Görüntüleri yayınladılar! Cesetler cadde ve sokaklara dağıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.