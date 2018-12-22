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Cinnet getiren kişi, eşi ile 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü -2

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 08:25 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, cinnet getiren Oğuzhan Kayalp (25), eşi Zuhal Kayalp ile 5 aylık bebeği Asaf Kerim Kayalp'i bıçaklayarak öldürdü.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, cinnet getiren Oğuzhan Kayalp (25), eşi Zuhal Kayalp ile 5 aylık bebeği Asaf Kerim Kayalp'i bıçaklayarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen polisler kapıyı kırarak eve girdi, belden aşağısı çıplak olan Kayalp'in, eşi ve çocuğunu bıçaklamaya devam ettiğini görerek müdahale etti. Anne ile bebeği tek tabut içerisinde olay yerinden götürüldü. Çevredekiler ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Oğuzhan Kayalp, eşi Zuhal Kayalp ile 5 aylık bebeği Asaf Kerim Kayalp'i cinnet getirerek bıçakladı. Evden gelen sesler üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, koçbaşıyla kapıyı kırarak içeri girdiğinde eşi Zuhal Kayalp ile bebeğini bıçaklamaya devam eden ve belden aşağısı çıplak olan Oğuzhan Kayalp'e müdahale etti. Etkisiz hale getirilen Kayalp gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede ise anne ile bebeğinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, olayı gören komşular ise göz yaşlarına hakim olamazken, anne ile bebeğinin cansız bedeninin tek tabut içerisinde olay yerinden götürüldüğü görüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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