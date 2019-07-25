HABER

Cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 01:17 | Son Güncelleme

CENAZELER OTOPSİYE GÖNDERİLDİ Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde cinnet getiren Nevzat Aydoğdu'nun, silahla vurarak öldürdüğü eşi Fatma Aydoğdu (40) ile oğlu Enes Aydoğdu'nun (20) cenazeleri, olay yeri inceleme ekipleri ile savcının yaptığı incelemenin ardınan olayın meydana geldiği Gazi Süleymanpaşa Mahallesi, Bizimkiler Sitesi F Blok 5'inci katta bulunan 10 nolu daireden çıkarıldı.

Cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü (2)

CENAZELER OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde cinnet getiren Nevzat Aydoğdu'nun, silahla vurarak öldürdüğü eşi Fatma Aydoğdu (40) ile oğlu Enes Aydoğdu'nun (20) cenazeleri, olay yeri inceleme ekipleri ile savcının yaptığı incelemenin ardınan olayın meydana geldiği Gazi Süleymanpaşa Mahallesi, Bizimkiler Sitesi F Blok 5'inci katta bulunan 10 nolu daireden çıkarıldı. Anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olay sonrası polise teslim olan baba Nevzat Aydoğdu'nun sorgusu sürerken, olay anında köpeği gezdirmek için dışarıda bulunan 2 kızı da polis gözetimi altında tutuluyor.

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü (2)

Binlerce kişi gelecek! 41 metre uzunluğundaBinlerce kişi gelecek! 41 metre uzunluğunda
Belarus Müsteşarını vuran zanlı intihar ettiBelarus Müsteşarını vuran zanlı intihar etti
Gaziantep'te korkutan fabrika yangını (2)- YenidenGaziantep'te korkutan fabrika yangını (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin Savunma Bakanlığı'ndan kritik açıklama

Çin Savunma Bakanlığı'ndan kritik açıklama

Kayseri'de bulundu: Fil, zürafa, at ve gergedanlara ait...

Kayseri'de bulundu: Fil, zürafa, at ve gergedanlara ait...

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Klima motoru patladı ev savaş alanına döndü: 1 yaralı

Klima motoru patladı! Ev savaş alanına döndü

Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.