‘Cinsel fantezi’ turu yapan tekneye operasyon

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 aylık teknik ve fiziki takip sonrası cinsel fantezi turları düzenleyen kiralık tekneye operasyon düzenlendi. Operasyonda şebekenin elebaşı kadın H.K. ile birlikte üç kişi gözaltına alındı.

Marmaris ve Bodrum açıklarında tur düzenliyor

Asayiş Daire Başkanlığının sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı araştırmalar sonucu 2015 yılından bu yana turizm sezonlarında Marmaris ve Bodrum açıklarında cinsel fantazi konsepti ile tekne turu düzenleyen şebeke lideri H.K. isimli bayan Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.

Sezonun son turunda yakalandılar

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, H.K. isimli bayanı 3 ay süren teknik ve fiziki takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonrası sezonun son turuna çıkan şebekeye operasyon için düğmeye basıldı. Özel ekip, teknenin bağlı bulunduğu limandan açılmasının ardından karadan, denizden ve havadan sürekli takip edildi.