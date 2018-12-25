Cinsel fonksiyon bozukluğunun nedeni bu olabilir! Genital bölge üzerinde...

Sedef romatizmasının, sedef hastalarının 3'te 1'inde görülen ve parmakları, dizleri, ayak bileklerini ve omurgayı tutan ve şekil bozukluklarına ve fonksiyon kayıplarına neden olan bir romatizma türü olduğunu da dile getiren Prof. Dr. Ömer Kuru, "Sedef hastalarında cinsel fonksiyon bozukluğunun çeşitli sebepleri olabilir.

Sedefte ortaya çıkan deri döküntüleri özellikle genital bölge üzerinde olan hastalarda anksiyete ve depresyona, dolayısıyla da cinsel fonksiyon bozukluğuna neden olabilir" dedi.

Sedef hastası erkeklerde erektil disfonksiyonun 4 kat daha fazla görüldüğünü de belirten Prof. Dr. Kuru, "Bu hastalar genellikle obez (şişman) ve kalp damar hastalığı yönünden risk altında oldukları için penise giden kan akımı azalmakta ve sertleşme bozukluğu meydana gelmektedir.

Sedef hastalarında diyabet riskinin de yüksek olması sertleşme bozukluğuna katkıda bulunmaktadır. Sedefi olan kadınlar ise cinsel ilişkiyi ağrılı bulmakta ve sedef döküntüleri nedeniyle stres yaşadıkları için cinsel ilişkiden uzak durmayı tercih etmektedirler. Ayrıca genital bölgedeki sedef döküntüleri kadınları psikolojik olarak etkilemekte ve strese sokmaktadır" dedi.