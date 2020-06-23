Cinsel gücü artırmaya ne iyi gelir?

Sağlıklı bir cinsel yaşam ilişkilerin temel direklerinden biridir. Eğer aseksüellik gibi bir durum söz konusu değilse çiftlerin cinsel ilişki yaşamadan ilişkilerini devam ettirmeleri normal görülmez. Bunların yanı sıra cinsel ilişkinin sağlık açısından da kanıtlanmış pek çok faydası vardır. Cinsel güç ilişkinin süresini, sonucunu ve hatta cinsel ilişkiye girme arzusunu doğrudan etkileyen bir unsurdur. Cinsel güçte azalma kendi başına bir sorun olsa da başka ardından başka sorunları da doğurur. Özgüven kaybı, depresyon, ilişkilerde bozulma, sosyal ilişkilerde sıkıntı bu sorunlardan bazılarıdır. Cinsel Gücü Azaltan Etkenler Nelerdir? Sağlıklı bir cinsel hayatı olan insanlarda bile dönem dönem sekse karşı ilgisizlik veya ilişkiye girme sorunu ortaya çıkabilir. Bu sorunları ortaya çıkaran faktörlerden biri olan cinsel güç unsuru ise psikolojik etkenlerden kan akışına kadar birçok değişkene bağlı olarak azalıp artabilir. Cinsel güçte yaşanan azalmanın belli başlı bazı nedenleri vardır. 1. Psikolojik Sorunlar Psikolojik sorunlar dendiğinde akla ilk olarak stres ve depresyon gelir. Yoğun olarak stres altında kalınan dönemlerde veya depresyon halinde cinsel aktivitelerde azalma görülmesi normaldir. Hatta bu durum depresyon belirtileri arasında sayılır. Doğum sonrası depresyon döneminde eşinin kendisini yeteri kadar arzulamadığını düşünen ve bunu bedenindeki değişimlere bağlayan kadınlarda cinsel isteksizlik ortaya çıkar.

2. Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Bu tür zararlı alışkanlıklar cinsel güç üzerinde uzun vadede olumsuz etkilere neden olur. Kan basıncını doğrudan etkileyen, damarların tıkanmasına neden olan bu alışkanlıklar, cinsel ilişki sırasında yaşanan performansı da düşürür. Bu maddeler aynı zamanda salgılanan hormonları da olumsuz etkiler. Ayrıca sperm ve yumurta kalitelerinin bozulmalarıyla doğrudan bağlantıları vardır. Madde bağımlılığı sadece cinsellik üzerinde değil, vücudun genelinde yaşamı tehdit eden bozukluklara yol açan bir alışkanlıktır. 3. İlaç Kullanımı Özellikle antidepresanların cinsel istek üzerinde olumsuz etkisi olduğu bilinir. Bunun dışında cinsel gücün düşmesine doğrudan etki eden kalp ve mide ilaçlarını mevcut. Sorun genellikle ilaç kullanımının kesilmesinin ardından kısa bir süre sonra ortadan kalkar. İlaçların cinsel gücü doğrudan etkilediği durumlarda, hekim ile irtibata geçip bu yan etkinin bildirilmesi önemlidir. 4. Hastalıklar Diyabet, böbrek ve karaciğer sorunları, kalp ve nörolojik hastalıkların da cinsel güç üzerinde olumsuz etkisi vardır. Böyle bir sorun yaşanmaya başlandığında doktora bu durum hakkında bilgi verilmesi, cinsel yaşamın devamlılığı için önemlidir.

Cinsel Güç Nasıl Artar? İnsanlar binlerce yıldır, cinsel gücü artırmak için bitkilerden faydalanır. Bu tür bitkilere afrodizyak bitkiler denir. Kelimenin kökeni Afrodit'e dayanır. Kelimenin türediği köke bakınca bile, cinsel gücü artırma isteğinin ne kadar eskilere dayandığı anlaşılabilir. 1. İstiridye Yüksek miktarda çinko içeren istiridye, dünya üzerinde bilinen en güçlü afrodizyaklardan biridir. Testosteron seviyesini ve libidoyu yükseltir, sperm sayısını artırır. Hem kadınlarda hem de erkeklerde cinsel güce olumlu etki eder. İstiridye, sık tüketilen deniz ürünlerinden biri değildir. Çiğ yenilen istiridye, herkesin damak tadına uymaz. İstiridye yemek için kabuklardan biri açılır, kalan kabuk kaşık gibi kullanılır. Limon sıkılarak da yenilebilir. 2. Ginseng Çin tıbbının önemli bir parçası olan ginseng, binlerce yıldır geleneksel tıpta tedavi edici olarak kullanılır. Kadınlarda cinsel gücü artıran yiyecekler arasındadır ve doğurganlığı doğrudan etkiler. Stres, anksiyete, depresyon üzerinde de yatıştırıcı etkisi olan ginseng, bu yönüyle bile cinsel performans üzerinde olumlu etki gösterir.

Ginseng bitkisinin kökleri kullanılır. Bitkinin kurutulmuş kök kısmı, parçalanarak çay şeklinde demlenir. Tadından dolayı içemeyenler, bal ile tatlandırabilir. Kıyılarak çorbalara da ilave edilebilir. 3. Avokado Avakado, damar tıkanıklıklarını engeller, kan basıncını düzenler, çok fazla sayıda vitamin ve minerali bünyesinde barındırır. Serotonin içeren nadir yiyeceklerden biridir ve mutluluk hormonu salgılanmasını destekler. Yüksek potasyum içeriğinden dolayı cinsel güç artırıcı bitkiler arasında yer alır. Avakadonun acımsı bir tadı vardır. Bu nedenle yemeden önce tatlandırılması gerekir. Avakoda alırken yumuşak olmasına dikkat edilmesi gerekir. Küp şeklinde doğranıp salatalara ilave edilebilir. Rendelenmiş avakado ile omlet yapılabilir. Ayrıca ezildikten sonra, zeytinyağı ve limon ilave edilerek sos olarak tüketilebilir. 4. Acı Biber Acı biber de cinsel güç üzerinde olumlu bir etki gösterir. Bunun nedeni de kan basıncını yükseltmesidir. Biberin kuru ya da yaş olmasının bir farkı yoktur. Acı biber içerisinde bulunan cap­sa­isin adlı madde, damarları genişleterek erkek cinsel organına daha fazla kan ulaşmasını sağlar.

Acı biber yemeklerin yanında yenebilir, yemeklere doğrudan eklenebilir. Toz haline getirilmiş acı biber Türk mutfağının önemli baharatlarından biridir. Özellikle Güney Doğu civarlarında acı biber kullanımı daha yaygındır. 5. Su Sağlık için olmazsa olmaz bir içecek olan su, cinsel gücü artıran içecekler arasında yer alır. Aslında su yaşamın devamı için önemli bir kaynaktır. İnsan vücudunun büyük bir bölümü sudan oluşur. Su, stresi artıran hücreleri yenileyen, canlandıran etkiye sahiptir. Çay, kahve gibi sıvılar vücudun su ihtiyacını karşılamaz. Bir günde, sekiz bardaktan az olmamak kaydıyla su içmek gerekir. Çünkü vücut, her gün belirli bir miktardaki suyu terleme ve idrar ile kaybeder. Bu suyun yerine konulması önemlidir. 6. Mesir Macunu Cinsel gücü artıran karışımlar dendiğinde akla ilk olarak kuşkusuz mesir macunu gelir. 41 çeşit baharatın birleştirilmesiyle oluşan mesir macunu hormonları canlandırır. Enerji verir. İçinde hiçbir kimyasal ürün bulunmaz. Mesir macununu oluşturan çoğu bitkinin kendi başına afrodizyak etkisi vardır.

Mesir macunu aktarlardan hazır olarak satın alınabilir. Biraz aromalı bir tadı vardır ama yemesi kolaydır. Mesir macunu tüketirken belirli bir miktarın üzerine çıkmamak gerekir. Kuvvetli bir karışım olduğundan dolayı tavsiye edilen tüketim miktarından fazlasını kullanmak zarar verebilir. Ayrıca mesir macununun içeriğinde bulunan bitkilerden herhangi birine alerji durumu söz konusu ise mesir macunu yemek sakıncalı olabilir. 7. Tarçın Tarçın, sadece içeriğinde bulunan maddelerden sağladığı faydalarla değil aynı zamanda kokusuyla da cinsel güç üzerinde etki gösterir. Bu nedenle kozmetik üreticilerinin de kullandığı bitkilerden biridir. Çoğu afrodizyak etkili parfümün içeriğinde tarçın yer alır. Tarçın ile hazırlanmış çay, gün içinde iki bardağa kadar içilebilir. Çubuk tarçın, bir bardak kaynamış suyun içerisinde bir süre bekletilir. Diğer bitki çayları hazırlanırken de tarçın kullanılabilir. Ayrıca, oda içerisinde tarçın kokulu tütsü ve mum yakmak da uyarıcı etki gösterir. 8. Meyan Kökü Mesir macunun da önemli bir bileşeni olan meyan kökü, erkeğin cinsel gücü nasıl artar sorusunun yanıtlarından biridir. Meyan kökü aktarlarda kurutulmuş olarak satılır. Hoş bir tadı vardır. Meyan kökünden üretilen meyan balı da aynı etkiyi gösterir.

Kurutulmuş meyan kökleri sıcak su ile çay haline getirilir. Bu çayın içerisine tatlandırıcı olarak bal eklenmesi etkisini artırır. Meyan balı doğrudan yenilen bir üründür. Ancak fazla tüketilmesi dişlerin boyanmasına neden olur. 9. Hardal Cinsel güç üzerinde etkisi kanıtlanmış bitkilerden biri de hardaldır. Özellikle erkeklerde cinsellik isteği uyandıran salgıların artmasını sağlar. Antik Yunan'dan beri hardal, cinsel isteği artırıcı bir ilaç olarak kullanılır. Kan akışını düzenleyen, kan yapıcı etkisi bulunan hardal ülkemizde de yetişir. Hardal bir sos olarak bilinse de aslında bir bitkidir. Bitkinin tohumları kullanılır. Bu tohumlar ezilerek macun haline getirildikten sonra, yemeklerin yanında lezzet artırıcı olarak tüketilir. Hardal tohumları ezildikten sonra bir miktar su, limon ve zeytinyağı ile karıştırılarak kullanılabilecek hale getirilir. Ayrıca hardal yağı da hazır olarak satılan, hardal ürünlerinden biridir. 10. Çikolata Serotonin kaynağı çikolatanın mutluluk hissi uyandırdığı bilenen bir gerçek. Ayrıca vücuda verdiği enerjiyle de cinselliğe katkı sağlar. Beyinden salgılanan hormonların artışını hızlandıran çikolata, libidoyu da yükseltir.

Bitter çikolata, diğer çikolatalara göre daha yoğun kakao içerir. Her gün bir parça bitter çikolata tüketmenin sağlık açısından bir zararı yoktur. Aksine, olumlu etkileri daha fazladır. 11. Bal Ürünleri Doğanın arılarla iş birliği sonucu ortaya çıkardığı bal mucize bir besindir. Arının, bitkilerden aldığı bütün maddelerin özü balda bulunur. Sadece cinsel güç üzerinde değil, genel olarak vücut sağlığı için faydalıdır. Bal kahvaltıların vazgeçilmezleri arasındadır. Bitki çaylarını tatlandırmak için doğal bir şeker işlevi görür. Arı sütü, polen gibi ürünler de takviye gıdalar arasındadır. Ancak bu ürünleri ölçülü kullanmak şarttır. Alerji riski yüksek gıda maddeleri arasında olmaları ve çok kuvvetli etki göstermelerinden dolayı, günlük tüketim miktarı belirli bir oranı aşmamalıdır. Cinsel Gücü Artırma Yöntemleri Beslenme cinsel güç üzerinde etkilidir. Peki beslenme tek başına yeterli mi? Tabii ki cinsel gücü artırmak adına beslenmeyle birlikte günlük yaşamda da bazı değişiklikler yapılmalıdır. 1. Uyku Uyku insan sağlığı için sanıldığından daha önemlidir. Uyku sırasında beyin ve bedensel fonksiyonlar toparlanır, vücut dinlenir. Sabahları cinsel isteğin daha fazla olması iyi dinlenmiş bir bedenin sonucudur. Uyku aynı zamanda iyi bir psikolojinin temel gereksinimidir.