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Cinsel hayatınızı baştan sona değiştirecek gelişme! Gizli tahrik bölgesi tespit edildi

28.01.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik herkesin merak ettiği ancak bilgi almak konusunda çoğu kişinin çekindiği konuların başında geliyor. Neyse ki bilim insanları var! ABD’de yapılan yeni bir araştırmanın sonucu, çiftlerin cinsel hayatını renklendirecek ilginç sonuçlara vardı. Cinsel ilişki sırasında kadına yapıldığında ön sevişmeden daha etkili olduğu kanıtlanan hareketin ne olduğuna inanamayacaksınız.

Cinsel hayatınızı baştan sona değiştirecek gelişme! Gizli tahrik bölgesi tespit edildi

Amerikalı bilim insanları libidoyu arttıran, belki de cinsel uyarılma bozukluğunu tedavi edecek bir araştırmaya imza attı. Cinsel ilişki sırasında kadınlara yapılan o hareketin ön sevişmeden daha etkili olduğunu ortaya çıkardılar.

Kadınların neredeyse yarısı hayatlarının bir noktasından sonra libidolarını kaybediyor. Bilim insanları libidoyu arttıran, belki de cinsel uyarılma bozukluğunu tedavi edecek bir araştırmaya imza attı.

TEK HAREKETLE LİBİDOYU UÇURUYOR

Posta’nın haberine göre; Amerikalı bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre kadınların ayak bileklerine vurmak libidolarını ön sevişmeden daha fazla arttırıyor.

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Ayaktan omurga köküne gönderilen elektrik sinyalleri genital bölgeye bir kan dalgası göndererek kadının cinsel dürtüsünü arttırıyor. 30 dakikadan daha kısa sürede kadın gıdıklayıcı bir ürperti hissediyor. Bu da cinsel uyarımı tetikliyor.

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Çalışmalarda böyle vuruşların 30 farklı kadının cinsel dürtüsüne olan etkisi analiz edildi. Kadınların neredeyse yarısı hayatlarının bir noktasından sonra libidolarını kaybediyor. Bilim insanları bu çalışmalar sayesinde cinsel uyarılma bozukluğuna karşı ilaçtan daha ucuz bir alternatif bulunabileceğini umuyor.

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Araştırmanın yazarı Michigan Üniversitesi Profesörü Tim Bruns, "S diye konuştu. Stimülasyon 3 ay boyunca tekrarlanırsa vajinaya kan akışını ve sinir bağlantısını daha iyi hale getirebilir. Cinsel uyarılma bozukluğu semptomlarını hafifletebilir." diye konuştu.

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