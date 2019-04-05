Cinsel ilişki esnasında gaz çıkarma sorunu olan kadınlar ilişkiden kaçınıyor

Her beş kadından biri huzursuz bağırsak sendromu (IBS) şikayetiyle cinsel ilişkiden kaçınıyor. Yaşları 25-65 yaşları arasındaki bin 600 İngiliz kadını üzerinde yapılan çalışmalar, kadınların yüzde 20'sinin semptomlarından dolayı derinden etkileniyor.

Seks sırasında gaz çıkarma aslında sadece vajinada hapsolmuş havadır. Hava, penetratif seks sırasında içeri itilir ve daha sonra serbest bırakılır - bir şişeden çıkan bir mantar gibi. Bu durum doğum yapan kadınlarda ya da dört ayak üzerinde durulan seks pozisyonlarında daha çok yaşanabilir. Hızlı ve şiddetli cinsel ilişkilerde böyle utanç verici bir sesle karşılaşabilirsiniz.

Bu durum erkekleri de etkiliyor ancak onlar bunu bir sorun olarak görmüyor.



ŞİŞKİNLİĞİ AZALTACAK 5 İPUCU

* Gazlı içecekleri kesin

Konu hakkında çalışma yapan Dr. Smale, gazlı içeceklerden kaçınmanızı öneriyor. Çünkü tür içecekler bağırsakta gaz oluşmasına neden oluyor. Aynı şekilde kafein ve alkol alımı da gaz oluşumuna neden olur.

* Haftada birkaç kez egzersiz yapın

Egzersiz sizi şişkinlikten ve kabızlıktan koruyacaktır. Yarım saat boyunca yapılan koşu veya hızlı yürüyüşler hem bağırsak fonksiyonuna hem de kalp sağlığına yardımcı olacaktır. Haftada üç kez egzersiz yapmak yeterli olacaktır.