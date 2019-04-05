KADIN

Cinsel ilişki esnasında gaz çıkarma sorunu olan kadınlar ilişkiden kaçınıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 05.04.2019 15:24 | Son Güncelleme

İngiliz Sağlık Sitesi Healthista'nın yaptığı araştırmaya göre, istem dışı gaz çıkarma, şişkinlik ve kabızlık gibi problemi olan kadınlar, huzursuz bağırsak sendromu (IBS) şikayetiyle cinsel ilişkiden kaçınıyor.

Cinsel ilişki esnasında gaz çıkarma sorunu olan kadınlar ilişkiden kaçınıyor

Her beş kadından biri huzursuz bağırsak sendromu (IBS) şikayetiyle cinsel ilişkiden kaçınıyor. Yaşları 25-65 yaşları arasındaki bin 600 İngiliz kadını üzerinde yapılan çalışmalar, kadınların yüzde 20'sinin semptomlarından dolayı derinden etkileniyor.

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Seks sırasında gaz çıkarma aslında sadece vajinada hapsolmuş havadır. Hava, penetratif seks sırasında içeri itilir ve daha sonra serbest bırakılır - bir şişeden çıkan bir mantar gibi. Bu durum doğum yapan kadınlarda ya da dört ayak üzerinde durulan seks pozisyonlarında daha çok yaşanabilir. Hızlı ve şiddetli cinsel ilişkilerde böyle utanç verici bir sesle karşılaşabilirsiniz.

Bu durum erkekleri de etkiliyor ancak onlar bunu bir sorun olarak görmüyor.

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ŞİŞKİNLİĞİ AZALTACAK 5 İPUCU

* Gazlı içecekleri kesin

Konu hakkında çalışma yapan Dr. Smale, gazlı içeceklerden kaçınmanızı öneriyor. Çünkü tür içecekler bağırsakta gaz oluşmasına neden oluyor. Aynı şekilde kafein ve alkol alımı da gaz oluşumuna neden olur.

* Haftada birkaç kez egzersiz yapın

Egzersiz sizi şişkinlikten ve kabızlıktan koruyacaktır. Yarım saat boyunca yapılan koşu veya hızlı yürüyüşler hem bağırsak fonksiyonuna hem de kalp sağlığına yardımcı olacaktır. Haftada üç kez egzersiz yapmak yeterli olacaktır.

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* Doğru beslenme

Öğün atlamamak ve işlenmiş ve şekerli yiyeceklerden kaçınmak iyi bir başlangıç olacaktır. Ancak bunlar işe yaramazsa bir diyetisyenden yardım almanız gerebilir.

* Stresle başa çıkmayı deneyin

Stres vücut fonksiyonlarını o kadar çok etkiler ki stres seviyenizi kontrol altına almanız çok önemlidir.
Yeterince uyumak önemlidir ve size farklı yönlerden gelen farklı baskılar alırsanız, yoga ve meditasyon deneyebilirsiniz.

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