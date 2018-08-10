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Cinsel ilişki sırasında orgazm olmak kalp sağlığını koruyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 10.08.2018 13:48 | Son Güncelleme

Faydalarını saymakla bitiremediğimiz sarımsağın kalbe fayda sağladığını duymuşsunuzdur ancak cinsel ilişkinin de kalbi koruduğunu biliyor muydunuz?

Cinsel ilişki sırasında orgazm olmak kalp sağlığını koruyor

Almanya’daki Marburg Philipps Üniversitesi’nden kardiyolog Johannes Hinrich von Borstel, ses getiren kitabı ‘En önemli organımızın bilinmeyen hikâyesi’ adlı kitabında kalp sağlığının korunması için dikkat edilmesi gerekenleri mercek altına aldı.

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Habertürk’te yer alan habere göre, 25 yaştan itibaren kalp damarlarında yağ birikmeye başladığının altını çizen ünlü kardiyolog, düzenli cinsel ilişkiye girmenin ve sarımsak tüketmenin kalp hastalıklarına yakalanma riskini büyük ölçüde azalttığını ifade ediyor.

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Cinsel ilişki sırasında orgazm olmanın kalp sağlığını daha da geliştirdiğini belirten Borstel, “50 yaşının üzerinde düzenli bir seks hayatı olan kadınların kalp hastalığı risklerinin azaldığını saptadık” açıklamasında bulunuyor.

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