Cinsel ilişki sonrası vajinada ağrının 20 nedeni! Prezervatife alerjiniz olabilir

Vajinada cinsel ilişki sırasında veya sonrasında çeşitli nedenlerle ağrı oluşabilir. Bunun nedeni sürtünme, enfeksiyonlar, alerji ve yaşanan bir travma olabilir. ISLANMADA EKSİKLİK Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında oluşan ağrının yaygın bir nedeni, vajinadaki ıslanma/kayganlık eksikliğidir. Vajinada, hem kendini temizlemek için hem de kişi uyandırıldığında doğal olarak kayganlık oluşur. Bununla birlikte, menopoz sonrası vajinal kuruluk yaygın olmasına rağmen, düşük östrojen seviyeleri bu tür ağrıların her yaşta ortaya çıkmasına neden olabilir. Kayganlaştırılmış prezervatifler ve yağsız kayganlaştırıcılar kullanmak, seks sırasında ve sonrasında ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. UYARILMA SORUNU Bazı durumlarda, kişi kendini yeterince havaya girmiş hissetmeyebilir ya da partneriyle seks yapmaya tam olarak hazır olmayabilir. Partneriniz uyarılmadığında veya hazır olmadığında cinsel ilişkiye girmek; ilişki sırasında ve sonrasında rahatsız edici veya acı verici hale gelebilir. DÜŞÜK ÖSTROJEN SEVİYELERİ Östrojen seviyeleri, ergenlik, menopoz ve hamilelik gibi bir kişinin yaşamı boyunca önemli ölçüde dalgalı seyreder.

Bu dalgalanmalar, düşük östrojenle sonuçlanabilir ve bu da seks sırasında ağrı, sıcak basması, yorgunluk veya ruh hali değişiklikleri gibi semptomlara neden olabilir. MENOPOZ Menopoz, vajinal kuruluğa, vajinal açıklıkta sıkılık hissine ve vajina duvarlarının incelmesine neden olur. YARALANMA Vajinada önceden meydana gelen yaralanmaların devam etmesi, seksin ağrılı veya rahatsız edici olmasına neden olabilir. Örneğin iri bir bebek doğurmak vajinayı yırtabilir ve yara dokusunun oluşmasına neden olabilir, bu da cinsel ilişki sırasında ağrının oluşmasına zemin hazırlayabilir. LATEKS ALERJİLERİ Kişinin partneri ilişki sırasında lateks içeren prezervatif kullandığında yanma, kaşıntı ve ağrı ortaya çıkıyorsa lateks alerjisi sözkonusu olabilir. Eğer kişinin lateks alerjisi varsa; poliizopren prezervatifler, iç prezervatifler veya poliüretan prezervatifler gibi lateks prezervatiflere alternatifler kullanması gerekebilir. CİLT DURUMU Kontakt dermatit gibi belirli cilt rahatsızlıkları vulva yakınında ciltte çatlamalara veya ülserlere neden olabilir. Bu çatlamalar, cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağrıya neden olabilir. Bir kişinin cildin reaksiyona girmesini önlemek için bazı tahriş edici maddelerden kaçınması gerekir.

Bu durum; belirli cilt bakım ürünlerinden, giysilerden ve hatta bazı kayganlaştırıcı ürünlerden kaçınmayı içerebilir. VULVODİNİ Vulvodini, vulvada ağrıya neden olan bir durumdur. Ağrı vajina girişinde olma eğilimindedir. Bu durumu tedavi etmek için ilaç tedavisi veya ameliyat gerekli olabilir. YUMURTALIK KİSTLERİ Yumurtalık kistleri, yumurtalıklarda büyüyen sıvı dolu keselerdir. Kistler; pelvik ağrı, seks sırasında ağrı ve idrara çıkma zorluğu gibi çeşitli semptomlara neden olabilirler. Doktorunuz, yumurtalık kistlerinin semptomlarını hafifletmek için ağrı kesiciler veya hormonal doğum kontrolü önerebilir. Kistin önemli ölçüde ağrıya neden olduğu ve gitmeyeceği daha ağır vakalarda ise ameliyat gerekli olabilir. VAJİNİSMUS Vajinismus, vajinal açıklık ile anüs açıklığı arasındaki kasın istemsiz olarak kasılmasına neden olur. Vajinismus için bazı tedavi seçenekleri şunları içerir: -Fizik tedavi -Biofeedback / biyolojik geri bildirim -Vajinal dilatörler (Dilatör: Kanal genişletici alet) -Bilişsel davranışçı psikoterapi -Gevşeme egzersizleri

-Bazı ilaçlar VAJİNİT Vajinit, vajinada iltihaplanmaya neden olan bakteri veya mantar enfeksiyonudur. Semptomlar kokulu akıntı, kaşıntı ve ağrı olabilmektedir. Bakteriyel bir enfeksiyon için, bir doktor muhtemelen antibiyotik yazabilir, ayrıca mantar enfeksiyonu için antifungal ilaç yazabilir. Çoğu kadın vajinit semptomları göstermez. Bazı durumlarda, yalnızca rutin bir jinekolojik muayene sırasında enfeksiyon kaptıkları anlaşılır. İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI İdrar yolu enfeksiyonu, anüsten veya deriden gelen bakteriler, üretradan mesaneye veya böbreklere gittiğinde ortaya çıkar. İdrar yolu enfeksiyonları bazı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara benzer semptomlar göstermektedir. Bu nedenle, bir kişi idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğini veya aşağıdaki gibi semptomların olduğunu düşünüyorsa doktoruyla konuşmalıdır: -Sık idrara çıkma -İdrar yaparken ağrı veya yanma -İdrarda kan MESANE İLTİHABI Mesane iltihabı veya diğer adıyla interstisyel sistit, tahriş olmuş veya iltihaplı mesane duvarına neden olan kronik bir durumdur. Bazı yaygın semptomlar arasında mesane veya pelvis çevresinde baskı hissi veya ağrı hissi, sık idrara çıkma ihtiyacı ve seks sırasında ağrı bulunur.

Tedaviler durumu iyileştirmez, ancak biraz rahatlama sağlayabilir. Bazı seçenekler ilaç, mesane eğitimi ve ameliyatı içerir. MESANE SARKMASI Pelvik taban kasları ve dokuları mesaneye destek sağlar. Zamanla veya yaralanma nedeniyle bu destek zayıflayarak mesanenin vajinaya doğru itilmesine neden olabilir. Bazı insanlar semptomları yaşamayabilirken, bazıları yaygın olanlar vajinada ağrı, sık idrar yolu enfeksiyonları ve cinsel ilişki sırasında ağrı hisseder. Tedaviler arasında ameliyat, pelvik tabanı güçlendirmek için tedaviler ve ilaç tedavisi yer alabilir. KLAMİDYA Klamidya, bazı insanlar için fark edilmeyebilen cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardandır. Doktorlar genellikle klamidyayı antibiyotiklerle tedavi eder. UÇUK Herpes, cinsel organlarda açık yaraların gelişmesine neden olan cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. Şu anda herpes için bir tedavi yoktur, ancak ilaçlar bir kişinin yaşadığı enfeksiyon sayısını azaltmaya yardımcı olabilir. BELSOĞUKLUĞU Belsoğukluğu da cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. Her zaman semptomlar göstermez, ancak tedavi edilmezse kısırlık gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Belsoğukluğunun bazı yaygın semptomları şunları içerir: Vajinal akıntıda artış

İdrara çıkma sırasında yanma veya ağrı

Regl dönemleri arasında kanama

Seks sırasında ağrı Doktorlar belsoğukluğunu ilaçla tedavi edebilir. Bir kişi eğer belsoğukluğu için tedavi görmezse pelvik inflamatuar hastalığı gelişebilir. İlaca dirençli bel soğukluğu türleri artık daha yaygındır, bu nedenle bu enfeksiyonu tedavi etmek daha da zorlaşmaktadır. Enfeksiyon tedaviye iyi yanıt vermiyorsa veya kişinin semptomları düzelmiyorsa, bir doktora başvurmak gereklidir. LİKEN SKLEROZ Liken skleroz, cinsel organların dış bölgelerinde deri iltihabına neden olan nadir görülen kronik bir durumdur. Genellikle ergenlik çağından önce veya menopozdan sonra ortaya çıkar. Liken skleroz; ağrıya, yanmaya ve kaşıntıya neden olabilir. Yara izini en aza indirmeye yardımcı olmak için genellikle topikal steroidlerin kullanıldığı agresif bir tedavi gerektirir. Liken sklerozun şu anda bir tedavisi yoktur, bu nedenle tedavi bir kişinin hayatı boyunca devam eder. ENDOMETRİOZİS Endometriozis, rahmin iç zarına benzer dokunun rahim dışında büyümesinde ortaya çıkar.