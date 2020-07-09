Cinsel ilişkiye girseniz de girmeseniz de bu hastalığa yakalanabilirsiniz!

Dünyada bu konu ile ilgili net bilgi olmamasına karşın, kendi hasta tecrübelerime göre en sık sebepler; korunmasız cinsel ilişki, birden çok cinsel partner ya da vücudun kaldıramayacağı şiddetle bir strese maruz kalmak prostat’da iltihabı sürecini başlatabilmektedir. Hiç cinsel ilişkisi hikayesi olmayan ya da birçok cinsel partneri olan erkeklerde de bu hastalık başlayabilmektedir.

Gerçekten Her zaman Prostatit Nedeni olarak bir ajan ( Bakteri?, Mantar?, Virüs?) mı aramalıyız?

Prostatit hastalığında yapılan tüm tetkiklere rağmen ancak %20 hastada bir mikrobik ajan bulunabilmektedir. Ya diğer %80 hasta için sebep nedir? Bu sorunun cevabı tam olarak açıklanmasa da Pelvik Ağrı Sendromu başlığı altında incelenmekte ve hastanın ruh hali, dış etmenler, soğuğa maruziyet, yoğun stresin neden olduğu prostatın göreceli iltihaplanması olarak sayılabilir.

Üroloji ve Androloji Uzmanı

Yrd. Doç. Dr. Muhsin Balaban

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