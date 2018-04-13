Cinsel isteğinizi beyniniz, kaslarınız ve elinizle artırabilirsiniz!

Cinsel istek doğal bir durumdur acıkmak, terlemek gibi... Kendiliğinden ortaya çıkabileceği gibi istenildiği takdirde artırılabilir. Bu iki nedenden dolayı cinsek istek yokluğu erkeklerin ve kadınların yaratılışına aykırı anormal bir durumdur. Cinsel istek bozukluğu kadınlarda daha sık olmaktadır. Peki, neden erkekler daha çok doktora başvuruyor. Yanıt gayet basit: Cinsel istek azlığı erkeklerde sertleşme bozukluğuna neden olur. Sertleşme olmayınca ilişki gerçekleşmez. Oysaki kadınlar isteksiz olsalar bile ilişkiye girebilir. Bu nedenle kadın cinsel isteksizliği maskelenmiş bir sorun olmaktadır. Cinsel isteksizlik ile cinsel korku ve endişeyi birbirine karıştırmamak gerekir. Kişiler özgüven eksikliğinden (kendini beğenmeme vs.) dolayı ilişkiden korkabilir ve kaçabilir. Bu sorunlar çözülmediği sürece kişilerin sağlıklı bir ilişkiye girmeleri beklenemez. Cinsel isteksizlik 3 şekilde sınıflandırılabilir; Cinsel isteksizlik yaşam boyu olabilir, kişi hayatının hiçbir döneminde uyaran olmasına rağmen cinsel heyecan duymaz.

Cinsel istek eksikliği partner ile bağlantılı olabilir. Kişi sadece partnerine karşı cinsel heyecanını kaybetmiş olabilir. Ama başka uyaranlara karşı ilgi duyar, başka partnerler ile olmak cinsel heyecan verir. En sık görülen cinsel istek azalması budur. Burada partnerler arasında cinsel iletişimsizlik, uyum eksikliği, kişisel çatışmalar, kişilik bozuklukları, inançlar gibi birçok etken vardır. Bunlar çözümlenmeden sağlıklı bir ilişki yaratılamaz. Cinsel isteği normal olan kişiler zamanla gerek partnerlerine gerekse diğer uyaranlara karşı cinsel heyecan hissetmezler. Bu durumda genellikle tıbbı sorunlar ( diyabet, kanser, ilaçlar, hormon bozuklukları vs. ) vardır. Tıbbı sorunlar ortadan kaldırılınca cinsel heyecan tekrar yerine gelir. Cinsel İsteğinizi Beyniniz ile Artırın! En büyük cinsel organımız beynimizdir. Yapılan araştırmalar cinsel düşlerin ve cinsel fantezilerin yaşla birlikte anlamlı bir şekilde düştüğünü gösteriyor. Düşünmeyi ve hayal etmeyi kaybedersek cinsel isteğimizi de kaybederiz. Bu nedenle eşinizle ya da partneriniz ile yapabileceğiniz fantezileri düşlemelisiniz. Sabah Sertliğim Yok Diyen Erkekler! Cinsel uyaranı kişi önce kendi başlatır. Cinsel fantezi, cinsel düş kurarak. Yani bu konuda en büyük cinsel organımız olan beynimizi çalıştırmalıyız. Gece yatarken hesap kitap yapan, işini düşünen birisinin sabah sertliği olması beklenemez. Neden olsun ki, yarın ki planlarınızda cinsellik yok. Beyin neden penise sinyal göndererek kontrol etsin ki

Düşlerinizi ve Fantezilerinizi Hayata Geçirin Hayal ettiğiniz düşlerin gerçeklik kazanması gerekir. Cinsellikte aynı kişi, aynı ortam hep aynı tarzda ilişki bir süre sonra cinsel isteksizlik yaratabilir. Bu durumu engellemek için fanteziler geliştirmelisiniz. Bu konuda çaba sarf etmelisiniz. Bunun en güzel örneği tatiller sırasında yaşanan cinselliktir. Cinsel Bilginizi Artırın ve Cinsel Teknolojiyi Takip Edin

Cinsel isteği diri tutmak kişisel ve teknolojik gelişim gerektirir. Cinsel organlarımızı ne kadar tanıyoruz? Klitoris, vajen veya penisten nasıl haz alabiliriz? G-Noktası nedir? Mastürbasyonda nelere dikkat etmeliyiz? Cinsel döngü nedir? Cinsellikte kadın-erkek farkları nelerdir? Aşk kaslarımızın farkında mıyız? gibi soruların cevabını ne kadar biliyoruz. Hepimiz her konuda ( telefon, araba, bilgisayar vs. )gücümüz yettiği kadar teknolojiyi takip etmeye çalışıyoruz. Dünyada cinsel ürünlerin satış pazarı 14 milyar dolar. Arabamız 2018 model ama sevişme teknolojimiz 1900'lerin başında kaldı maalesef. Geçen sene 3 milyona yakın satış yapan WE-Wibe ürününden ne kadarımızın haberi var?

Cinsellikte devamlı kişisel gelişim gerektirir. İlişki sırasında aynı şeylerin kendini tekrar etmesi bir süre sonra sıradanlığa ve alışkanlığa döner. Bu da cinsel heyecanımızı kaybetmemize neden olur. Cinsel İsteğinizi Aşk Kaslarınız ile Artırın Aşk kaslarını güçlendirmek için (kegel egzersizleri) egzersizleri yapan hastaların cinsel hazları ve orgazm olma potansiyelleri artar. Cinsellikten alınan hazzı artırmak için bu kasların güçlendirilmesi gerektiği hatta bunun şart olduğu yapılan bilimsel çalışmalar ile defalarca ispat edildi. Bu kasların kuvvetli olması kadınlarda ileri yaşlarda idrar kaçırmayı da engeller. Bir taşla iki kuş misali.1952 yılında Arnold Kegel tarafından tarif edilen bu kasları hala keşfetmediyseniz keşfetmenizi ve güçlendirmenizi tavsiye ederim. Elinize Hakim Olun Mastürbasyon cinsel gelişim için önemlidir. Fakat bazı kurallara uyulmaz ve uygun olmayan şekilde yapılırsa cinsel isteksizlik yapabilir. Örneğin haftada 2 kez mastürbasyon, 2 kez de partneri ile ilişkiye girme çalışan birisi bir süre sonra cinsel istekte azalma yaşayabilir.