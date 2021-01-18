Cinsel isteksizlik nedir? Cinsel isteksizliğin tedavisi nasıl? (videolu anlatım)

Cinsel isteksizliğin birçok fizyolojik sebebi vardır. Hormonları etkileyecek herhangi bir ilaç kullanımı, ameliyat geçmişi, menopozda yaşanan değişikliklerin hepsi cinsel isteği ilgilendiren faktörlerdir.
Bunun dışında psikolojik durum da cinsel isteği etkiler. Depresif ya da aşırı kaygılı bir ruh hali cinselliği sonraya atabilir. Bu da fizyolojiyi ilgilendiren önemli bir meseledir.
Kişi, cinsellik alanında herhangi bir travma yaşamışsa, cinsel işlevi kesinlikle etkilenir. Taciz, kötüye kullanılma, tecavüz gibi durumlarda cinsellik kesinlikle etkilenecektir, burada travma tedavisi gerekir.
Seçilen eş kişiye kötü davranıyor, psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyor olabilir. Böyle bir durumda hem ilişki hem cinsellik etkilenebilir.
Cinsellikle ilgili kişinin öğrendiği yanlış bilgiler olabilir. Pis, günah, zevk almanın ayıp olduğu gibi düşünceler, cinsellik sonrası ağır suçluluk duygusu hissedilmesine neden olacak şeylerdir.
Evlilikte güvenle ilgili bunalım, rol dağılımı, sorumluluklar gibi faktörler, cinselliği etkileyebilecek çok ciddi psikolojik etmenlerdir.
Bir çiftin ilişkiyi yaşama şekliyle cinselliği yaşama şekli benzerlik gösterir.
Çiftin cinselliğinde adalet var mı, her iki taraf da zevk alıyor mu, her iki taraf da partnerine zevk vermek için bir şeyler yapıyor mu, ön sevişmeye vakit ayrılıyor mu gibi önemli sorular vardır. Dolayısıyla cinsel isteksizlik ilişkideki adaletsizliği yatağa yansıtan bir durumdur. Bu durum ciddi tartışmalara ve kavgalara sebep olabilir.
Cinselliğin nasıl olduğuna dair eşlerin birbiriyle konuşması lazımdır. İhtiyaçları fark edip, bunu doğru bir dille karşı tarafa aktarırsanız, çözüm bulabilirsiniz. Açık iletişim, güven, anlayış, birbirine zaman ayırma gibi şeylerin yapılması gerekir.
Cinsel isteksizliğin tedavisi için, öncelikle cinsel isteksizliği yaratan nedene ulaşmak gerekir.
Cinsel isteksizliği yoğun yaşayan kişinin, bedensel haz ve duyum egzersizleri yapması gerekir. Vücuduyla yeterince ilgilenmiyor olabilir ancak beden dokunulmaya ve ilgilenilmeye ihtiyaç duyar.
İlişkiye yönelik yapılan bazı egzersizler de vardır. Çiftin cinsellikle ilgili konuşmaktan çekindiği durumlarda, sevilen meyvelerden bir tabak yapılır, mutfakta iç çamaşırlı bir şekilde meyveler hazırlanır ve çiftler bunu birbirine yedirir. Birbirine yedirirken de daha önceden hazırlanan erotik fıkralar anlatılır. Bu hem ilişkiye hem kişiye hem de mizaha odaklanmış bir egzersizdir.
Bunun dışında boşalma zorluğu ya da cinsel eylem sırasında çekinilen acı sebebiyle de kaçınılan bir davranış olabilir. Böyle bir noktada da cinsel isteksizliği değil diğer sorunları tedavi etmek gerekir.
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