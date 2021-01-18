Cinsel isteksizlik nedir? Cinsel isteksizliğin tedavisi nasıl? (videolu anlatım)

Cinsel isteksizliğin birçok fizyolojik sebebi vardır. Hormonları etkileyecek herhangi bir ilaç kullanımı, ameliyat geçmişi, menopozda yaşanan değişikliklerin hepsi cinsel isteği ilgilendiren faktörlerdir.

Bunun dışında psikolojik durum da cinsel isteği etkiler. Depresif ya da aşırı kaygılı bir ruh hali cinselliği sonraya atabilir. Bu da fizyolojiyi ilgilendiren önemli bir meseledir.

CİNSEL İSTEKSİZLİĞİN PSİKOLOJİK SEBEPLERİ NELERDİR?

Kişi, cinsellik alanında herhangi bir travma yaşamışsa, cinsel işlevi kesinlikle etkilenir. Taciz, kötüye kullanılma, tecavüz gibi durumlarda cinsellik kesinlikle etkilenecektir, burada travma tedavisi gerekir.

Seçilen eş kişiye kötü davranıyor, psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyor olabilir. Böyle bir durumda hem ilişki hem cinsellik etkilenebilir.

Cinsellikle ilgili kişinin öğrendiği yanlış bilgiler olabilir. Pis, günah, zevk almanın ayıp olduğu gibi düşünceler, cinsellik sonrası ağır suçluluk duygusu hissedilmesine neden olacak şeylerdir.

Evlilikte güvenle ilgili bunalım, rol dağılımı, sorumluluklar gibi faktörler, cinselliği etkileyebilecek çok ciddi psikolojik etmenlerdir.