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Cinsel istismar suçundan 51 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

08.03.2021 14:43 | Son Güncelleme:
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Cinsel istismar suçundan 51 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

Mersin’de, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan kesinleşmiş 51 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan Z.G., yakalanıp, tutuklandı.

Mersin’de, 30 Aralık 2014 tarihinde meydana gelen çocuğun nitelikli cinsel istismarı olayının firari hükümlüsü Z.G.'nin, Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen istihbarat ve fiziki takip sonucu kaldığı adres belirlendi. Ekipler, düzenlenen operasyonla, hakkında kesinleşmiş 51 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Z.G.’yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Z.G., hapis cezası yüzüne okunarak, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Mersin
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