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Cinsel istismara uğradığını ailesinden korktuğu için saklamış! ''İçki içirip...''

06.01.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 11 Kasım 2021'de 13 yaşındaki kız çocuğuna içki içirip, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan F.A., N.Y.'nin istismara uğramadığını söylemesi üzerine serbest bırakılmıştı. Adli Tıp raporu sonrası cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan N.Y., daha sonra istismara uğradığını itiraf etti.13 yaşındaki çocuk, istismara uğradığını ailesinden korktuğu için sakladığını söylerken, F.A., hakkında 'cinsel istismar' suçundan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Cinsel istismara uğradığını ailesinden korktuğu için saklamış! ''İçki içirip...''

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi N.Y., iddiaya göre, sosyal medyadan tanıştığı F.A. ile 11 Kasım 2021'de buluşarak, birlikte alkol aldı. N.Y., bir süre sonra alkolün etkisiyle bayıldı. Bunun üzerine F.A., N.Y.'yi kucağına alıp, aracına bindirerek, kızın Mamak'taki evine götürdü. Bir süre sonra F.A., evden ayrıldı. N.Y.'nin ailesi, komşularının durumu anlatması üzerine eve geldi. Hastaneye götürülen N.Y.'nin, 1.80 promil alkollü olduğu tespit edildi. N.Y.'nin ailesi, kızları ile içki içip, eve getiren F.A. hakkında şikayetçi oldu.

KIZIN İFADESİYLE SERBEST KALDI

Olay sonrası güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen F.A., gözaltına alındı. F.A., ifadesinde, kızı alkollü olduğu için evine bıraktığını, herhangi bir istismarda bulunmadığını söyledi. N.Y. de alınan ilk ifadesinde istismara uğramadığını söyleyince F.A. serbest bırakıldı.

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ADLİ TIP RAPORU SONRASI İTİRAF ETTİ

Adli Tıp Kurumu'nda istenilen raporun, kızın cinsel istismara uğradığını ortaya koyması üzerine N.Y.'nin yeniden ifadesi alındı. N.Y., sosyal medyadan tanıştığı F.A. ile içki içtiklerini ardından da gittikleri evlerinde cinsel istismara uğradığını söyledi. İlk ifadesinde ailesinden korktuğu için olayı anlatmadığını itiraf eden N.Y., F.A.'dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı ancak F.A. evinde bulunamadı. Adli Tıp Kurumu raporu, kızın ifadesi ve güvenlik kamerası görüntülerinin dosyaya girmesiyle F.A. hakkında, 'cinsel istismar' suçundan 16 yılı kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Ankara
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