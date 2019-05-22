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Cinsel istismarla suçlanan gazeteci cezası onanınca cezaevine gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 22:04 | Son Güncelleme

 ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde hakkında ‘Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek’ suçundan verilen 3 yıl hapis cezası onanan gazeteci Recep M.

Cinsel istismarla suçlanan gazeteci cezası onanınca cezaevine gönderildi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde hakkında ‘Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek’ suçundan verilen 3 yıl hapis cezası onanan gazeteci Recep M. polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Manavgat’ta Ocak 2017’de, sosyal medya hesabı aracılığıyla küçük çocuklara cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuklanan ve haklarında ‘çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek’, ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘şiddet kullanarak hayvanlarla ve ölmüş insan bedeniyle ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak’ suçlamasıyla dava açılan yerel gazete sahibi Recep M. ve olayla ilgili 'C.E.' adlı sahte Facebook hesabını yöneten bilgisayar tamircisi L.Ç. ile G.V., Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. 3 sanık davanın ilk duruşmasında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
Geçen yıl 12 Ocak’ta görülen davanın karar duruşmasında gazeteci Recep M. hakkında ‘Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek’ suçundan 3 yıl hapisle 600 gün karşılığı 18 bin lira adli para cezası; L.Ç. hakkında ‘cinsel istismar’ suçundan 1 yıl 6 ay, G.V. hakkında da 2 yıl 1 ay hapis ve 5 bin lira adli para cezası verildi. Mahkeme kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf edildi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi sanıklara verilen cezaları onadı.
Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı onamasının ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Recep M., Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından dün gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Recep M., sevk edildiği Sulh Ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezasını tamamlamak üzere cezaevine gönderildi.

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Cinsel istismarla suçlanan gazeteci cezası onanınca cezaevine gönderildiCinsel istismarla suçlanan gazeteci cezası onanınca cezaevine gönderildi

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