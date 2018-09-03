Cinsel performansı artırmanın yolu bundan geçiyor

Atina Üniversitesi'nin araştırmasına göre, zeytin zengini bir rejim yapmak kalpteki kan akışını güçlendirerek cinsel iktidarsızlığı da azaltıyor.

İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesinin haberine göre 600 erkeğin katıldığı araştırma, günde en az 9 çorba kaşığı zeytinyağı tüketenlerde iktidarsızlık riskinin diğerlerine göre daha az olduğunu gösteriyor.

Bu kişilerde testosteron seviyeleri de, az zeytin tüketenlere göre yüzde 40 daha fazla.

'VİAGRA YERİNE ZEYTİNYAĞI'

Araştırma ekibinin lideri Dr Christina Chrysohoou, uzun vadede bir erkeğin cinsel gücünü artırmak için "Viagra'ya değil zeytinyağına" başvurmasını öneriyor.

Chrysohoou, "Bu, cinsel fonksiyon sorunları için ilaçsız bir çözüm. Viagra ise uzun vadeli bir çözüm değil; sadece cinsel kapasitede kısa süreli bir etki yaratıyor" diyor.

Araştırmacılara göre zeytinyağı, diyabet ve obezite gibi riskleri de sınırlıyor.

Telegraph, araştırmayla ilgili 1990'larda Viagra'yı bulan ekipten Prof. Mike Wyllie'nin de görüşünü aldı.

'Toplumda hâlâ ilaca başvurma eğilimi baskın'

Mike Wyllie, rejim ve yaşam tarzındaki değişikliğin cinsel fonksiyonları da etkileyeceği yönündeki mesajın geçerli olduğunu söyledi.