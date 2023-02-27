HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Cinsel refleksoloji nedir? Cinsel refleksoloji noktaları haritasında hangi bölgeler var, cinsel refleksoloji noktaları nedir?

Cinsel refleksoloji nedir? Cinsel refleksoloji noktaları haritasında hangi bölgeler var, cinsel refleksoloji noktaları nedir?

16.02.2023 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel refleksoloji cinsel hazzı artırmak için genel refleksolojinin ilkelerinin kullanıldığı, kökleri Çin tıp geleneklerine dayanan yöntemlerden biridir. Vücuttaki en güçlü refleks noktaları ise cinsel refleksoloji noktaları olarak değerlendiriliyor. Ayak altında kalan noktalara yapılan nazik hareketler sonucunda partnerlerin gevşemesi sağlanabilir. Peki, cinsel refleksoloji noktaları nedir ve ne işe yarar?

Cinsel refleksoloji nedir? Cinsel refleksoloji noktaları haritasında hangi bölgeler var, cinsel refleksoloji noktaları nedir?

Binlerce yıldır farklı masaj türleri ile cinselliğe yaklaşılmıştır. Günümüzde cinsel refleksoloji de dahil olmak üzere çok çeşitli cinsel masaj türleri bulunur. Cinsel refleksoloji, cinsel hazzı artırmak için genel refleksolojinin ilkelerini kullanan bir uygulamadır. Refleksolojinin kökleri Çin tıp geleneklerine dayanır, ancak geçen yıllar içinde pek çok değişikliğe uğramıştır. Günümüzde refleksoloji, vücudun geri kalanındaki reaksiyonları tetiklemek için ellerde, ayaklarda ve kulaklarda “basınç noktaları” kullanma pratiğidir.

Cinsel refleksoloji nedir?

Tıbbi refleksolojinin birçok insanın sahip olduğunu iddia ettiği faydaları sağlayıp sağlayamayacağı konusunda mevcut bir bilimsel fikir birliği henüz yoktur. Ancak ayakta refleksoloji noktaları ile ilgili pek çok olumlama da vardır. Refleksoloji teorisinde ayakların üzerindeki alt yan ve üst noktalar ve alanlar spesifik organlara, kemiklere ve vücut sistemlerine karşılık geliyor. Bu noktalara uygulama yapmanın cinsel yaşamınıza ilgi katmanın düşük riskli ve potansiyel olarak faydalı bir yolu olarak görülür.

Cinsel refleksoloji, cinsel tepkileri tetikleyebilecek cinsel organlar üzerindeki baskı noktalarını belirleyerek bunu bir adım daha ileri götürmek için uygulanır. Vücuttaki en güçlü refleks noktaları cinsel refleksoloji noktaları olarak görünür. Cinsel refleksolojinin savunucuları genellikle refleksolojinin uzun geçmişine atıfta bulunur, ancak bu uygulamanın cinsel yönleri daha yeni bir gelişme olarak değerlendirilir. Refleksoloji cinsel uyarı noktası ayak altında bazı noktalara baskı ve masaj uygulaması alanlarıdır.

İlginizi Çekebilir

Refleksoloji haritası nedir?

Refleksoloji haritası nedir?

 Evde refleksoloji nasıl yapılır?

Evde refleksoloji nasıl yapılır?

 El refleksoloji masajı nasıl yapılır?

El refleksoloji masajı nasıl yapılır?

 Ayak refleksoloji masajı nasıl yapılır?

Ayak refleksoloji masajı nasıl yapılır?

Cinsel refleksoloji noktaları haritasında hangi bölgeler var?

Cinsel refleksoloji baskı noktalarına dayanır. Bazı refleksoloji uzmanları bu baskı noktalarının belirli duygulara ya da bedensel organlara bağlı olduğunu iddia eder. Bununla birlikte refleksolojinin faydaları olduğunu öne süren çalışmalarda herhangi bir basınç noktası ile belirli organlar veya duygular arasında kanıtlanmış bir bağlantı bulunamamıştır. Refleksoloji cinsel uyarı noktası genel rahatlama ve zevk sunar. Bunun yanında hiçbir baskı noktası uzak organları ya da belirli duyguları etkileyemez.

Anatomi ile ilgili deneyiminize uyan bir harita bulduktan sonra cinsel baskı noktalarınızı uyarmaya başlayabilirsiniz. Kendi cinsel baskı noktalarınızı uyarma pratiği yapabilir ya da bir partnerle cinsel refleksolojiyi deneyebilirsiniz. Cinsel refleksolojiyi kendi başınıza keşfetmeyi seçerseniz cinsel baskı noktalarının bir haritasını bularak başlayabilirsiniz:

  • Solar Pleksus: Merkezde ayak topuğu noktasıdır, gevşeme sağlar.
  • Beyin: 10 parmağın hepsinin tepesi noktası ve libidoyu yükseltir, hayal gücünü güçlendirir.
  • Hipofiz: Ayak baş parmağının merkez noktasıdır ve hormon salgısını kontrol eder.
  • Hipotalamus: Ayak baş parmağınızın dışındaki noktadır ve yumurtalıklara ve testislere östrojen ve testosteron üretmesi için sinyal gönderir.
  • Adrenal bezler: Tabanın ortasındaki ayağın iç kenarına yakın noktadır ve genel enerjiyi arttırır.
  • Omurga: Ayağın iç kenarı, tabanın merkezinin altı noktasıdır ve esnekliği artırır.
  • Rahim/prostat: Ayak bileklerinin içi noktasıdır. Rahim orgazmını ve boşalmasını destekler.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göz ağrısına evde çözüm önerileriGöz ağrısına evde çözüm önerileri
Deprem dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı!Deprem dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Depremler sonrası o ildeki tehlikeye dikkat çekti! 'Türkiye'de birinci sırada'Depremler sonrası o ildeki tehlikeye dikkat çekti! 'Türkiye'de birinci sırada'
Anahtar Kelimeler:
Refleksoloji alternatif tıp

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca...

Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca...

Uzmanlardan ilk açıklama! "6,7'ye erişecek"

Uzmanlardan ilk açıklama! "6,7'ye erişecek"

5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...

5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...

Seçim tarihiyle ilgili AK Parti'den açıklama!

Seçim tarihiyle ilgili AK Parti'den açıklama!

EYT SON DAKİKA: AK Parti'den EYT açıklaması: Elitaş net tarihi açıkladı, gün verdi: İkinci gündem ise yapılandırma...

EYT SON DAKİKA: AK Parti'den EYT açıklaması: Elitaş net tarihi açıkladı, gün verdi: İkinci gündem ise yapılandırma...

'Yetkililer yalanlasın' Haluk Levent'ten çok konuşulacak sözler

'Yetkililer yalanlasın' Haluk Levent'ten çok konuşulacak sözler

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.