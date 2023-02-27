Cinsel refleksoloji nedir? Cinsel refleksoloji noktaları haritasında hangi bölgeler var, cinsel refleksoloji noktaları nedir?

Binlerce yıldır farklı masaj türleri ile cinselliğe yaklaşılmıştır. Günümüzde cinsel refleksoloji de dahil olmak üzere çok çeşitli cinsel masaj türleri bulunur. Cinsel refleksoloji, cinsel hazzı artırmak için genel refleksolojinin ilkelerini kullanan bir uygulamadır. Refleksolojinin kökleri Çin tıp geleneklerine dayanır, ancak geçen yıllar içinde pek çok değişikliğe uğramıştır. Günümüzde refleksoloji, vücudun geri kalanındaki reaksiyonları tetiklemek için ellerde, ayaklarda ve kulaklarda “basınç noktaları” kullanma pratiğidir.

Cinsel refleksoloji nedir?

Tıbbi refleksolojinin birçok insanın sahip olduğunu iddia ettiği faydaları sağlayıp sağlayamayacağı konusunda mevcut bir bilimsel fikir birliği henüz yoktur. Ancak ayakta refleksoloji noktaları ile ilgili pek çok olumlama da vardır. Refleksoloji teorisinde ayakların üzerindeki alt yan ve üst noktalar ve alanlar spesifik organlara, kemiklere ve vücut sistemlerine karşılık geliyor. Bu noktalara uygulama yapmanın cinsel yaşamınıza ilgi katmanın düşük riskli ve potansiyel olarak faydalı bir yolu olarak görülür.

Cinsel refleksoloji, cinsel tepkileri tetikleyebilecek cinsel organlar üzerindeki baskı noktalarını belirleyerek bunu bir adım daha ileri götürmek için uygulanır. Vücuttaki en güçlü refleks noktaları cinsel refleksoloji noktaları olarak görünür. Cinsel refleksolojinin savunucuları genellikle refleksolojinin uzun geçmişine atıfta bulunur, ancak bu uygulamanın cinsel yönleri daha yeni bir gelişme olarak değerlendirilir. Refleksoloji cinsel uyarı noktası ayak altında bazı noktalara baskı ve masaj uygulaması alanlarıdır.

Cinsel refleksoloji noktaları haritasında hangi bölgeler var?

Cinsel refleksoloji baskı noktalarına dayanır. Bazı refleksoloji uzmanları bu baskı noktalarının belirli duygulara ya da bedensel organlara bağlı olduğunu iddia eder. Bununla birlikte refleksolojinin faydaları olduğunu öne süren çalışmalarda herhangi bir basınç noktası ile belirli organlar veya duygular arasında kanıtlanmış bir bağlantı bulunamamıştır. Refleksoloji cinsel uyarı noktası genel rahatlama ve zevk sunar. Bunun yanında hiçbir baskı noktası uzak organları ya da belirli duyguları etkileyemez.

Anatomi ile ilgili deneyiminize uyan bir harita bulduktan sonra cinsel baskı noktalarınızı uyarmaya başlayabilirsiniz. Kendi cinsel baskı noktalarınızı uyarma pratiği yapabilir ya da bir partnerle cinsel refleksolojiyi deneyebilirsiniz. Cinsel refleksolojiyi kendi başınıza keşfetmeyi seçerseniz cinsel baskı noktalarının bir haritasını bularak başlayabilirsiniz:

Solar Pleksus: Merkezde ayak topuğu noktasıdır, gevşeme sağlar.

Beyin: 10 parmağın hepsinin tepesi noktası ve libidoyu yükseltir, hayal gücünü güçlendirir.

Hipofiz: Ayak baş parmağının merkez noktasıdır ve hormon salgısını kontrol eder.

Hipotalamus: Ayak baş parmağınızın dışındaki noktadır ve yumurtalıklara ve testislere östrojen ve testosteron üretmesi için sinyal gönderir.

Adrenal bezler: Tabanın ortasındaki ayağın iç kenarına yakın noktadır ve genel enerjiyi arttırır.

Omurga: Ayağın iç kenarı, tabanın merkezinin altı noktasıdır ve esnekliği artırır.

Rahim/prostat: Ayak bileklerinin içi noktasıdır. Rahim orgazmını ve boşalmasını destekler.



