Evde refleksoloji nasıl yapılır, ayak refleksolojisi evde nasıl uygulanır? Kendi kendine refleksoloji teknikleri nelerdir?

Refleksolojinin faydalarından haberdar olunsa da zaman ayırıp bir uzmana gidilemeyebilir. En sağlıklısı ve uygunu bir uzmanın refkeksoloji uygulaması olsa da kişiler bazı teknikleri kullanarak kendi kendine refleksoloji yapabilir. Kişiler bununu için bir zaman ayıramıyorsa evde de kısa seanslarla kendi kendine refleksoloji uygulamaları yapabilir. Vücudumuzda el ayak, yüz ve kulaklarda yer alan refleksoloji noktalarını ve basınç uygulanması gereken hareketleri öğrenmemiz evde refleksoloji yapabilmemiz için yeterli olacaktır.

Evde refleksoloji masajı nasıl yapılır?

Vücudumuzda bulunan sinir uçlarının yaklaşık 7.000 kadar büyük bölümü ayak tabanlarımızda bulunur. Ayaklarımız bununla beraber tüm sinir uçlarının sonlandığı bölgedir. Ayaklar gün boyunca kapalı kalır ve çok fazla yorulur. Bu durumlara maruz kalan ayaklarımızı rahatlatmamız oldukça önemlidir. Bizler de sürekli ihmal ettiğimiz ayaklarımızı kısa bir süre ayırarak rahatlatmaya çalışabiliriz. Kendi kendine refleksoloji teknikleri uygulayarak evde refleksoloji masajı yapmak mümkündür. Evde kendimiz için kısa bir zaman ayırarak refleksoloji teknikleri uygulayabiliriz. Ayak refleksolojisini uygulamadan önce bir rahatlatıcı yağ hazırlanabilir:

3 çay kaşığı saf sızma zeytinyağı

2 çay kaşığı susam yağı

2 damla lavanta yağı

2 damla papatya yağı

1 damla ıtır esans yağı

Tüm bu malzemeler hep birlikte karıştırılır ve ayak refleksoloji yağı elde edilir. Eller ve ayaklar önce çok güzel bir şekilde temizlenir ve iyice kurulanır. Daha sonrasında bu yağ ile refleksoloji noktalarına masaj uygulayabilirsiniz.

Ayak refleksoloji uygulaması evde nasıl yapılır?

Ayak refleksoloji tekniklerini evde kendi el ve ayaklarınızda uygulamanız çok kolaydır ve rahatlatıcı olacaktır. Refleks bölgeleri refleksoloji uygulaması için tam olarak beş basınç tekniği mevcuttur:

Başparmak hareketi

Sıvazlama hareketi

Ovma hareketi

Parmak hareketi

Sıkma hareketi

İlk olarak ayaklarınız uzatabilecek bir yere oturmanız gerekir. Oturduğunuz yerde kollarınız ve ayaklarınız rahat edecek şekilde uzatabilirsiniz. Bir bacak kucağınıza doğru çekin ve diğer bacağı da uzatın. Ayak refleksoloji teknikleri içinde en önemlisi ayağın üst tarafının ovulmasıdır. Ayak parmaklarından başlayarak bileklere doğru ilerleyin. Sonrasında ise bileklerden tekrar ayak parmaklarınıza doğru ovun ve bunu 5 kez tekrar edin. Ayak topuğunuzu kavrayarak sağa ve sola doğru bir kaç kez yavaşça döndürün, böylece bilekte oluşan sertleşmeyi azaltabilirsiniz. Ayağın arka bölümünde bulunan kemeri sıkıca kavramanız ve diğer el ile ayak başparmağınızı ovarak çekmeniz gerekir. Sonrasında bu işlem tek tek diğer parmaklara da uygulayın. Son olarak ayak kemerini bilek kısmından ayak parmaklarına doğru sert bir şekilde bastırılarak ileriye ve geriye doğru ovun. Bu işlemde 5 kez tekrarlayın. Bunun yanı sıra refleksoloji el ve ayak haritası oluşturarak daha kapsamlı bir refleksoloji uygulaması yapabilirsiniz.



