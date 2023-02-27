HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Refleksoloji haritası nedir, refleksoloji masajı neye iyi gelir? Yüz el ayak refleksoloji ayak haritası nasıl uygulanır?

Refleksoloji haritası nedir, refleksoloji masajı neye iyi gelir? Yüz el ayak refleksoloji ayak haritası nasıl uygulanır?

16.02.2023 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Refleksoloji ayaklar, eller ve kulaklarda sinir sistemi yoluyla vücudun belli kısımlarına bağlanan alan ve noktalar olduğuna dayanan bir alternatif tedavi çeşididir. Vücuttaki sinir uçlarının her biri bir vücut kısmına karşılık gelen refleks noktalarına sahiptir. Refleksoloji uzmanları bu refleks noktalarını uyarmak için özel parmak ve başparmak hareketlerini kullanır ve masaj yapar. Bunun sonucunda ilgili organda iyileşme ve yenilenme sağlanabilir. Peki, refleksoloji neye iyi gelir?

Refleksoloji haritası nedir, refleksoloji masajı neye iyi gelir? Yüz el ayak refleksoloji ayak haritası nasıl uygulanır?

İnsan ayağında yaklaşık 7.000 sinir ucu vardır. Bu sinir uçlarının her biri bir vücut kısmına karşılık gelen refleks noktalarıdır. Bu sebeple de ayakaltı vücut haritası refleksologlar tarafından detaylı şekilde öğrenilmelidir. Refleksoloji uzmanları refleks noktalarını uyarmak üzere özel parmak ve başparmak hareketleri ile masaj uygulaması yapar. Refleksoloji haritasını öğrenerek ayağın hangi bölgesinin hangi vücut kısmına karşılık geldiğini tam olarak öğrenmiş olur. Refleksoloji haritasındaki bölgelere ve refleks noktalarına belli bir basınç uygulandığında sinir kanalları boyunca enerjinin hareketi uyarılır. Bunun sonucunda vücuttaki homeostaz dengesi yeniden sağlanabilir.

Refleksoloji yüz, el ve ayak haritası nedir?

El ve ayak tabanlarında tüm bedenin bir haritası bulunur. El ve ayak haritası refleksolojinin temelini oluşturur. Bunun yanı sıra kulak refleksoloji haritası bölgeleri de vücutta denk geldiği organları uyarır. Kulak 6 bölgeye ayrılır. Refleksoloji kulank noktaları sırt ve omuzlar, organlar, eklemler, burun sinüsleri ve boğaz, sindirim ve baş, kalbe denk gelen bölgelerdir. El ve ayak tabanında belli bölgelerde vücuttaki her bir organın belirli bir iletişim noktası bulunur. Bu noktalara baskı uygulandığında organlarımız harekete geçer ve düzgün bir şekilde çalışır.

Herhangi bir organda bir sıkıntı yaşadığınızda o organınızı gösteren bölgeye masaj ya da basınç uygulayarak o organı harekete geçirebilir, iyileşme sürecine destek olabilirsiniz. Refleksoloji yüz masajı, el ve ayak masajı belirli noktalar üzerinden uygulanır:

  • Yüz refleksoloji noktaları burun ucu, dudak hizası ve çene kısmı kalp ağrılarını azaltabilir. Göz çevresi ve yanaklarda karın ağrısı, çenenin alt kısmında dalak ve pankreas ağrıları azaltılabilir.
  • Ayak altı vücut haritası, ayak tabanlarınızda tüm bedenin bir haritası olduğu söylenebilir. Ayakaltında tüm organlar, lenfler, kaslar, guatr ve böbrek üstü bezleri gibi vücuttaki tüm noktalara ulaşabilecek bölgeler bulunuyor.
  • El refleksoloji noktaları ise parmak ucu, avuç içi, parmak üstü gibi birçok nokta üzerinden yapılan uygulamalarla vücuttaki birçok noktaya ulaşılabilir.

Refleksoloji kan dolaşımını iyileştirerek mesane fonksiyonunu iyileştirir. Bu durum da idrar yolu enfeksiyonu olasılığını azaltmaya yardımcı olur. Refleksoloji eski bir tedavi şekli olmasına ve yüzyıllardır etkili bir şekilde kullanılmasına rağmen doktorunuzun resmî tıbbi tavsiyesine ve reçete edilen tıbbi tedavilere ek bir tedavi olarak görülmesi gerektiği de unutulmamalıdır. Bir uzman görüşü alındıktan sonra kendiniz için en uygun tedavi sürecini başlatabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Evde refleksoloji nasıl yapılır?

Evde refleksoloji nasıl yapılır?

 El refleksoloji masajı nasıl yapılır?

El refleksoloji masajı nasıl yapılır?

 Ayak refleksoloji masajı nasıl yapılır?

Ayak refleksoloji masajı nasıl yapılır?

Refleksoloji nedir, nasıl yapılır?

Refleksoloji nedir, nasıl yapılır?

 Refleksoloji masajı nasıl yapılır?

Refleksoloji masajı nasıl yapılır?

Refleksoloji masajı neye iyi gelir?

Refleksolojinin sinir yollarını açar ve bununu sonucu olarak sinir sisteminin vücudu daha rahat bir hâle getirir. Refleksoloji masajı sisteminizde bol miktarda rahatlama sağlayarak vücudunuzda ve zihninizde sakinleşme sağlayabilir. Bu yöntemi kullanan refleksoloji, uykusuzluk ve uyku bozukluklarını iyileştirebilir. Vücudunuzun normal, sağlıklı ritimlerine geri dönmesine de yardımcı olmak için kullanılır. Bedenlerimizin yaşlanmasıyla birlikte vücudumuzun ekstrem kısımlarında sinir uçları daha az hassas hâle gelmeye başlar. Sinir yollarının açılması ve temizlenmesi, vücudun çeşitli organlarındaki sinirlerin ve hücrelerin işlevselliğini ve esnekliğini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Sinirsel geçitler esasen kaslar gibidir. Sinirsel davranışları aktif tutmak sağlığınız için oldukça önemlidir.

Sinirlerinizi uyardığınızda ve sinir yollarınızı açtığınızda bilgi beyninize çok daha hızlı ve daha etkili bir şekilde akabilir. Bu durum da beyninizin bilgi sürecinin daha hızlı işlemesine yardımcı olur. Böylece çok daha hızlı bilişsel ve fiziksel reaksiyonlar ve hafızanızda bir artış ortaya çıkar. Etkin bir refleksolojinin en iyi bilinen faydası, vücudunuzdaki kan dolaşımının iyileşmesidir. Bu da oksijenle birlikte kanın dolaşıma girmesi ve vücuda daha verimli bir şekilde verilmesi anlamına gelir. Dolaşımdaki iyileşme işlevleri arttırma ve metabolizmayı daha da harekete geçiren hayati organ sistemlerine daha fazla oksijenin ulaşmasıdır. Oksijenin vücuttan atılması da hasarlı hücrelerin daha hızlı kendini yenilemesini ve yeniden büyümesini sağlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göz ağrısına evde çözüm önerileriGöz ağrısına evde çözüm önerileri
Adana'da okullar ne zaman açılacak? Yeni gelişmeAdana'da okullar ne zaman açılacak? Yeni gelişme
Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar! Adaylık için gündeme gelen 3 ismi duyurduKaramollaoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar! Adaylık için gündeme gelen 3 ismi duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Refleksoloji alternatif tıp

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca...

Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca...

Uzmanlardan ilk açıklama! "6,7'ye erişecek"

Uzmanlardan ilk açıklama! "6,7'ye erişecek"

5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...

5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...

Seçim tarihiyle ilgili AK Parti'den açıklama!

Seçim tarihiyle ilgili AK Parti'den açıklama!

EYT SON DAKİKA: AK Parti'den EYT açıklaması: Elitaş net tarihi açıkladı, gün verdi: İkinci gündem ise yapılandırma...

EYT SON DAKİKA: AK Parti'den EYT açıklaması: Elitaş net tarihi açıkladı, gün verdi: İkinci gündem ise yapılandırma...

'Yetkililer yalanlasın' Haluk Levent'ten çok konuşulacak sözler

'Yetkililer yalanlasın' Haluk Levent'ten çok konuşulacak sözler

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.