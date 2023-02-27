Refleksoloji haritası nedir, refleksoloji masajı neye iyi gelir? Yüz el ayak refleksoloji ayak haritası nasıl uygulanır?

İnsan ayağında yaklaşık 7.000 sinir ucu vardır. Bu sinir uçlarının her biri bir vücut kısmına karşılık gelen refleks noktalarıdır. Bu sebeple de ayakaltı vücut haritası refleksologlar tarafından detaylı şekilde öğrenilmelidir. Refleksoloji uzmanları refleks noktalarını uyarmak üzere özel parmak ve başparmak hareketleri ile masaj uygulaması yapar. Refleksoloji haritasını öğrenerek ayağın hangi bölgesinin hangi vücut kısmına karşılık geldiğini tam olarak öğrenmiş olur. Refleksoloji haritasındaki bölgelere ve refleks noktalarına belli bir basınç uygulandığında sinir kanalları boyunca enerjinin hareketi uyarılır. Bunun sonucunda vücuttaki homeostaz dengesi yeniden sağlanabilir.

Refleksoloji yüz, el ve ayak haritası nedir?

El ve ayak tabanlarında tüm bedenin bir haritası bulunur. El ve ayak haritası refleksolojinin temelini oluşturur. Bunun yanı sıra kulak refleksoloji haritası bölgeleri de vücutta denk geldiği organları uyarır. Kulak 6 bölgeye ayrılır. Refleksoloji kulank noktaları sırt ve omuzlar, organlar, eklemler, burun sinüsleri ve boğaz, sindirim ve baş, kalbe denk gelen bölgelerdir. El ve ayak tabanında belli bölgelerde vücuttaki her bir organın belirli bir iletişim noktası bulunur. Bu noktalara baskı uygulandığında organlarımız harekete geçer ve düzgün bir şekilde çalışır.

Herhangi bir organda bir sıkıntı yaşadığınızda o organınızı gösteren bölgeye masaj ya da basınç uygulayarak o organı harekete geçirebilir, iyileşme sürecine destek olabilirsiniz. Refleksoloji yüz masajı, el ve ayak masajı belirli noktalar üzerinden uygulanır:

Yüz refleksoloji noktaları burun ucu, dudak hizası ve çene kısmı kalp ağrılarını azaltabilir. Göz çevresi ve yanaklarda karın ağrısı, çenenin alt kısmında dalak ve pankreas ağrıları azaltılabilir.

Ayak altı vücut haritası, ayak tabanlarınızda tüm bedenin bir haritası olduğu söylenebilir. Ayakaltında tüm organlar, lenfler, kaslar, guatr ve böbrek üstü bezleri gibi vücuttaki tüm noktalara ulaşabilecek bölgeler bulunuyor.

El refleksoloji noktaları ise parmak ucu, avuç içi, parmak üstü gibi birçok nokta üzerinden yapılan uygulamalarla vücuttaki birçok noktaya ulaşılabilir.

Refleksoloji kan dolaşımını iyileştirerek mesane fonksiyonunu iyileştirir. Bu durum da idrar yolu enfeksiyonu olasılığını azaltmaya yardımcı olur. Refleksoloji eski bir tedavi şekli olmasına ve yüzyıllardır etkili bir şekilde kullanılmasına rağmen doktorunuzun resmî tıbbi tavsiyesine ve reçete edilen tıbbi tedavilere ek bir tedavi olarak görülmesi gerektiği de unutulmamalıdır. Bir uzman görüşü alındıktan sonra kendiniz için en uygun tedavi sürecini başlatabilirsiniz.

Refleksoloji masajı neye iyi gelir?

Refleksolojinin sinir yollarını açar ve bununu sonucu olarak sinir sisteminin vücudu daha rahat bir hâle getirir. Refleksoloji masajı sisteminizde bol miktarda rahatlama sağlayarak vücudunuzda ve zihninizde sakinleşme sağlayabilir. Bu yöntemi kullanan refleksoloji, uykusuzluk ve uyku bozukluklarını iyileştirebilir. Vücudunuzun normal, sağlıklı ritimlerine geri dönmesine de yardımcı olmak için kullanılır. Bedenlerimizin yaşlanmasıyla birlikte vücudumuzun ekstrem kısımlarında sinir uçları daha az hassas hâle gelmeye başlar. Sinir yollarının açılması ve temizlenmesi, vücudun çeşitli organlarındaki sinirlerin ve hücrelerin işlevselliğini ve esnekliğini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Sinirsel geçitler esasen kaslar gibidir. Sinirsel davranışları aktif tutmak sağlığınız için oldukça önemlidir.

Sinirlerinizi uyardığınızda ve sinir yollarınızı açtığınızda bilgi beyninize çok daha hızlı ve daha etkili bir şekilde akabilir. Bu durum da beyninizin bilgi sürecinin daha hızlı işlemesine yardımcı olur. Böylece çok daha hızlı bilişsel ve fiziksel reaksiyonlar ve hafızanızda bir artış ortaya çıkar. Etkin bir refleksolojinin en iyi bilinen faydası, vücudunuzdaki kan dolaşımının iyileşmesidir. Bu da oksijenle birlikte kanın dolaşıma girmesi ve vücuda daha verimli bir şekilde verilmesi anlamına gelir. Dolaşımdaki iyileşme işlevleri arttırma ve metabolizmayı daha da harekete geçiren hayati organ sistemlerine daha fazla oksijenin ulaşmasıdır. Oksijenin vücuttan atılması da hasarlı hücrelerin daha hızlı kendini yenilemesini ve yeniden büyümesini sağlar.

