KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Aşk - Cinsellik

Cinsel sağlık için önemli olan ilk adım: Yediklerinizi gözden geçirin!

Üroloji ve Androloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Gürkan Yenice, erkek cinsel sağlığında yaşam tarzı ve beslenmenin belirleyici bir rol oynadığını vurguladı. Dengeli bir diyetin testosteron seviyesinden damar sağlığına kadar birçok fizyolojik mekanizmayı doğrudan etkilediğini belirten Doç. Dr. Yenice, sağlıklı bir cinsel yaşamın düzenli uyku, egzersiz, stres yönetimi ve dengeli beslenmeyle mümkün olabileceğine dikkat çekti.

Cinsel sağlık için önemli olan ilk adım: Yediklerinizi gözden geçirin!

Üroloji ve Androloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Gürkan Yenice, erkeklerde sağlıklı bir cinsel yaşamın ancak düzenli uyku, egzersiz, stres yönetimi ve dengeli beslenmeyle mümkün olabileceğine dikkat çekti. Özellikle bel çevresindeki yağlanmanın testosteronu baskılayarak cinsel performansı olumsuz etkilediğini belirten Doç. Dr. Yenice, bazı doğal besinlerin nitrik oksit üretimini destekleyerek bu süreci olumlu yönde etkileyebileceğini söyledi.

‘DENGELI-BIR-DIYET-BIRCOK-FIZYOLOJIK-MEK_732612_216406

"SAĞLIKLI VÜCUT, SAĞLIKLI CİNSELLİK DEMEKTİR"

Düzenli bir yaşam tarzının cinsel fonksiyonlar üzerinde doğrudan etkili olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yenice, “Genel sağlığımız ne kadar iyiyse cinsel sağlığımız da o kadar iyi olur. Uyku düzeni, fiziksel aktivite ve stres kontrolü bu konuda çok önemli. Ancak özellikle beslenme, cinsel sağlığın en temel taşlarından biridir. Beslenme alışkanlıkları hormonal dengeyi etkiliyor. Bel çevresindeki yağ dokusu, erkeklik hormonu olan testosteronun östrojene dönüşmesine neden olur. Bu da cinsel sağlık ve performans açısından olumsuz sonuçlar doğurur” dedi.

thumbs_b_c_77c2d8e0a1ed7c85884afe4e4b14e4e5

"NİTRİK OKSİT ÜRETİMİNİ DESTEKLEYEN BESİNLER CİNSEL SAĞLIĞA KATKI SUNUYOR"

Nitrik oksit üretimini destekleyen besinlerin erkek cinsel sağlığına katkı sunduğunu belirten Doç. Dr. Yenice, “Fındık, badem, ceviz, fıstık, keçiboynuzu gibi kuruyemişler; havuç, turp, pancar gibi kök sebzeler; marul, ıspanak, roka gibi yeşil sebzeler; çilek ve karpuz gibi meyveler ile somon ve diğer omega 3 içeren deniz ürünleri tüketilebilir” dedi.

“AKTARLARDA SATILAN BAZI ÜRÜNLERDE KİMYASAL MADDELER BULUNABİLİR"

Piyasada satılan macun ve benzeri ürünler hakkında da uyarıda bulunan Doç. Dr. Yenice, “Aktarlarda satılan bazı ürünlerde kimyasal maddeler bulunabilir. Bu da kalp ve damar sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu tür ürünler mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı” ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_a8482415e2d0f421bd53f31a5aaf75ef

Beslenmenin bireysel farklılıklar gösterdiğini ve herkesin kendi sağlık yapısına göre plan yapması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Yenice, “Sağlıklı bir cinsel yaşam için bir üroloji ya da androloji uzmanına danışmak büyük önem taşır” dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
30 yaşından sonra alarm zilleri çalıyor!30 yaşından sonra alarm zilleri çalıyor!
Gürcistanlı Nino çiftçiliğe renk katıyorGürcistanlı Nino çiftçiliğe renk katıyor

Anahtar Kelimeler:
Ürolog Cinsel sorunlar cinsel sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.