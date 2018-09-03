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Çıplak ayakla ayakkabı deneyen çocuk hastanelik oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

İngiltere'de 4 yaşındaki bir çocuk, bir mağazada çıplak ayak ayakkabı deneyince hastanelik oldu. Doktorlar küçük çocuğa kan zehirlenmesi teşhisi koydu.

Çıplak ayakla ayakkabı deneyen çocuk hastanelik oldu!

İngiltere, bir mağazada ayakkabı denedikten sonra hastanede yaşam mücadelesi veren 4 yaşındaki Sienna Rasul’u konuşuyor.

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‘Kan zehirlenmesi’ teşhisi konulan küçük kızın ayağında çizik ya da yara olduğu için, denediği ayakkabıdan bakteri kaptığı tahmin ediliyor.

5 gün boyunca hastanede kaldıktan sonra evine gitmesine izin verilen küçük kız, hâlâ yakın gözetimde.

Uzmanlar, çıplak ayakla ayakkabı denenmemesi yönünde halkı uyardı.

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