Çıplak ayakla ayakkabı deneyen çocuk hastanelik oldu!

İngiltere, bir mağazada ayakkabı denedikten sonra hastanede yaşam mücadelesi veren 4 yaşındaki Sienna Rasul’u konuşuyor.

‘Kan zehirlenmesi’ teşhisi konulan küçük kızın ayağında çizik ya da yara olduğu için, denediği ayakkabıdan bakteri kaptığı tahmin ediliyor.

5 gün boyunca hastanede kaldıktan sonra evine gitmesine izin verilen küçük kız, hâlâ yakın gözetimde.

Uzmanlar, çıplak ayakla ayakkabı denenmemesi yönünde halkı uyardı.

