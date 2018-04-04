Çıplak ayakla yürüyün bakın neler olacak?

Gelişen teknoloji ve modern hayatla birlikte doğayla, toprakla ilişkimiz de giderek seyrekleşiyor. Yeşil alanları bulmak ve doğaya çıkmak gittikçe zorlaşırken, günlük hayatın stresi ve endişelerinden çıplak ayakla yürüyerek kurtulabilirsiniz.
Bilinen bazı düşüncelerin aksine, çıplak ayakla toprakta veya çimende yürümenin fiziksel ve ruhsal birçok yararı var.
Ayaklar veya yürümeyle ilgili yapılan birçok araştırmada ortaya çıkmıştır ki, uçları ayakkabılarımızda sona eren yaklaşık yetmiş iki bin sinir vardır. Yalınayak yürüdüğünüzde ise bu doğal bir masaj gibi olur.
Uzmanlar haftada en az 2 kez çıplak ayakla toprakta yürümek gerektiğini belirtirken, böylece günlük hayat içinde teknolojik aletlerle de vücudumuza hızla yüklenen elektromanyetik yükü boşaltmış oluruz. Ancak faydalarından yararlanmak için ayakkabı veya çorapla değil mutlaka yalınayak yürümek gerekir.
Çıplak ayakla yürümenin faydaları;
Ayaklardaki sinir uçları toprakla temas ettiğinde, stres ve anksiyete gibi zararlı öğeleri ortadan kaldırır. Sinir sistemini iyileştirir.
Kan dolaşımını uyarır ve böylece daha iyi oksijenlen alınmasını sağlar.
Vücudu kuvvetlendirir, enerji yükselir. Vücut, kolayca yağ ve toksin kaybına izin verir.
Stres, depresyon, sinir bozukluğunu yok eder ve sinir sistemini güçlendirir.
Adet öncesi dönemde yaşanan sendromlar, ruh dengesizliklerine, mide ağrılarına, baş ağrılarına, kilo alımına, kabızlığa, sivilcelere iyi gelir.
Damar sisteminizi güçlendirir, varisleri önler. Özellikle şeker hastaları ve varis ağrılarına sahip olanlara çıplak ayakla yürümeleri önerilir.
Eklem problemlerini giderir
Yalınayak yürümek, ayak kaslarını şekillendirir ve onları esnekleştirir, yaygın ayak problemlerini kontrol altına alır, ayak sağlığı için faydalıdır.
Eğer sırtınız için bir tedavi görüyorsanız, ayakkabısız yürümek iyileşme sürecinizi hızlandıracaktır.
Tırnak sorunu yaşıyorsanız günde en az 10 saat yalınayak olmaya özen gösterin. Eğer sık sık içe doğru büyüyen tırnak sorunu yaşıyorsanız, daha çok yalınayak yürümelisiniz.
Ayaklarda mantar oluşumunu engeller. Çocuklarda, ayak deformasyonu riskini azaltır.
Çıplak ayak yürüdüğünüzde, farklı organlarınıza bağlı olan tüm sinir uçlarına baskı uygularsınız. Böylece tıkanık enerji kanallarının açılmasıyla da söz konusu organların hastalıklardan iyileşmesine yardım eder.
Refleksoloji adlı bir terapi, doğal olarak akmayan birikmiş enerjiyi serbest bırakmayı içerir. Bu birikmiş enerji başta sinir sistemindeki değişikliklere neden olan pek çok hastalığa neden olabilir. Çıplak ayakla yürüdüğünüzde, bu noktalara doğal bir şekilde bir baskı uygularsınız ve bu da sizin rahatlamanızı sağlar.
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