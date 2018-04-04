KADIN

Çıplak ayakla yürüyün bakın neler olacak?

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
SAĞLIK HABERLERİ  | 04.04.2018 04:52 | Son Güncelleme

Çıplak ayakla yürüyerek, toprağa çıplak ayakla basarak sağlığımız için çok fayda elde edeceğinizi biliyor musunuz?

Çıplak ayakla yürüyün bakın neler olacak?

Gelişen teknoloji ve modern hayatla birlikte doğayla, toprakla ilişkimiz de giderek seyrekleşiyor. Yeşil alanları bulmak ve doğaya çıkmak gittikçe zorlaşırken, günlük hayatın stresi ve endişelerinden çıplak ayakla yürüyerek kurtulabilirsiniz.

Bilinen bazı düşüncelerin aksine, çıplak ayakla toprakta veya çimende yürümenin fiziksel ve ruhsal birçok yararı var.

Ayaklar veya yürümeyle ilgili yapılan birçok araştırmada ortaya çıkmıştır ki, uçları ayakkabılarımızda sona eren yaklaşık yetmiş iki bin sinir vardır. Yalınayak yürüdüğünüzde ise bu doğal bir masaj gibi olur.

Uzmanlar haftada en az 2 kez çıplak ayakla toprakta yürümek gerektiğini belirtirken, böylece günlük hayat içinde teknolojik aletlerle de vücudumuza hızla yüklenen elektromanyetik yükü boşaltmış oluruz. Ancak faydalarından yararlanmak için ayakkabı veya çorapla değil mutlaka yalınayak yürümek gerekir.

Çıplak ayakla yürümenin faydaları;

Ayaklardaki sinir uçları toprakla temas ettiğinde, stres ve anksiyete gibi zararlı öğeleri ortadan kaldırır. Sinir sistemini iyileştirir.

Kan dolaşımını uyarır ve böylece daha iyi oksijenlen alınmasını sağlar.

Vücudu kuvvetlendirir, enerji yükselir. Vücut, kolayca yağ ve toksin kaybına izin verir.

Stres, depresyon, sinir bozukluğunu yok eder ve sinir sistemini güçlendirir.

Adet öncesi dönemde yaşanan sendromlar, ruh dengesizliklerine, mide ağrılarına, baş ağrılarına, kilo alımına, kabızlığa, sivilcelere iyi gelir.

Damar sisteminizi güçlendirir, varisleri önler. Özellikle şeker hastaları ve varis ağrılarına sahip olanlara çıplak ayakla yürümeleri önerilir.

Eklem problemlerini giderir

Yalınayak yürümek, ayak kaslarını şekillendirir ve onları esnekleştirir, yaygın ayak problemlerini kontrol altına alır, ayak sağlığı için faydalıdır.

Eğer sırtınız için bir tedavi görüyorsanız, ayakkabısız yürümek iyileşme sürecinizi hızlandıracaktır.

Tırnak sorunu yaşıyorsanız günde en az 10 saat yalınayak olmaya özen gösterin. Eğer sık sık içe doğru büyüyen tırnak sorunu yaşıyorsanız, daha çok yalınayak yürümelisiniz.

Ayaklarda mantar oluşumunu engeller. Çocuklarda, ayak deformasyonu riskini azaltır.

Çıplak ayak yürüdüğünüzde, farklı organlarınıza bağlı olan tüm sinir uçlarına baskı uygularsınız. Böylece tıkanık enerji kanallarının açılmasıyla da söz konusu organların hastalıklardan iyileşmesine yardım eder.

Refleksoloji adlı bir terapi, doğal olarak akmayan birikmiş enerjiyi serbest bırakmayı içerir. Bu birikmiş enerji başta sinir sistemindeki değişikliklere neden olan pek çok hastalığa neden olabilir. Çıplak ayakla yürüdüğünüzde, bu noktalara doğal bir şekilde bir baskı uygularsınız ve bu da sizin rahatlamanızı sağlar.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çıplak ayakla yürümek toprağa çıplak ayakla basmak

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Galada saldırı! Berna Öztürk'ü kolundan tutup kaçırmak istediler

Galada saldırı! Berna Öztürk'ü kolundan tutup kaçırmak istediler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Sütünü erkeklere satmaya başladı! Çünkü...

Sütünü erkeklere satmaya başladı! Çünkü...

İlginizi Çekebilir

Vajinal bölgenizi tıraş etmeyin!

Vajinal bölgenizi tıraş etmeyin!

Kanser taramasını böyle paylaştı

Kanser taramasını böyle paylaştı

Bu üç yöntem birçok hastalığı tedavi ediyor

Bu üç yöntem birçok hastalığı tedavi ediyor

Vücudu toksinlerden arındırmanın ve sağlıklı kalmanın yolları

Vücudu toksinlerden arındırmanın ve sağlıklı kalmanın yolları

Diş çürüğünden kurtulmanın yolu bu kadar basitmiş

Diş çürüğünden kurtulmanın yolu bu kadar basitmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Varislerden evde yapabileceğiniz tedavi yöntemleriyle kurtulabilirsiniz

Varislerden evde yapabileceğiniz tedavi yöntemleriyle kurtulabilirsiniz

Dişten kanser teşhisi!

Dişten kanser teşhisi!

Yaşlanmayı geciktirmek ve genç görünmek istiyorsanız bunları yapın

Yaşlanmayı geciktirmek ve genç görünmek istiyorsanız bunları yapın

Otururken ağrı hissediyor musunuz?

Otururken ağrı hissediyor musunuz?

Diş ağrısından kurtulmanın 8 yolu! Hem de evdeki malzemelerle

Diş ağrısından kurtulmanın 8 yolu! Hem de evdeki malzemelerle

İçimizde saklı olan tedavi yöntemi kök hücre!

İçimizde saklı olan tedavi yöntemi kök hücre!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.