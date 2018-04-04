Çıplak ayakla yürüyün bakın neler olacak?

Gelişen teknoloji ve modern hayatla birlikte doğayla, toprakla ilişkimiz de giderek seyrekleşiyor. Yeşil alanları bulmak ve doğaya çıkmak gittikçe zorlaşırken, günlük hayatın stresi ve endişelerinden çıplak ayakla yürüyerek kurtulabilirsiniz.

Bilinen bazı düşüncelerin aksine, çıplak ayakla toprakta veya çimende yürümenin fiziksel ve ruhsal birçok yararı var.

Ayaklar veya yürümeyle ilgili yapılan birçok araştırmada ortaya çıkmıştır ki, uçları ayakkabılarımızda sona eren yaklaşık yetmiş iki bin sinir vardır. Yalınayak yürüdüğünüzde ise bu doğal bir masaj gibi olur.

Uzmanlar haftada en az 2 kez çıplak ayakla toprakta yürümek gerektiğini belirtirken, böylece günlük hayat içinde teknolojik aletlerle de vücudumuza hızla yüklenen elektromanyetik yükü boşaltmış oluruz. Ancak faydalarından yararlanmak için ayakkabı veya çorapla değil mutlaka yalınayak yürümek gerekir.

Çıplak ayakla yürümenin faydaları;

Ayaklardaki sinir uçları toprakla temas ettiğinde, stres ve anksiyete gibi zararlı öğeleri ortadan kaldırır. Sinir sistemini iyileştirir.