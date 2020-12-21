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'Çıplak' gelinlik tartışmaya yol açtı! Balayı için sakla

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 21.12.2020 14:18 | Son Güncelleme:
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'Çıplak' gelinlik tartışmaya yol açtı! Balayı için sakla

Bir gelinin gelinlik konusundaki tartışmalı seçimi, sosyal medya kullanıcıları arasında gündem oldu. Transparan gelinlik hakkında kimi kullanıcı, kalp krizi nedeni derken, kimi kullanıcı bunu balayı için saklaması gerektiğini söyledi.

Kanadalı tasarımcı She Wore Flowers'ın baş döndürücü gelinliğinin fotoğrafı bir Facebook grubunda paylaşıldı. Paylaşılır paylaşılmaz yorum yağmuruna tutulan gelinlik tartışmalara yol açtı.

Siyah ve çiçek detaylı gelinlikte transparan görünüm hemen göze çarpıyor. 'Özgür ruhlu, gelenekçi olmayanlar' için tasarlanan 'bülbül' adı verilen gelinliği kim giyer bilinmez ama ses getirdiği kesin.

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Rebecca Carroll'un çektiği fotoğraf kareleri Facebook kullanıcılarından binlerce yorum aldı. Bir kullanıcı 'çıplak yürüseydin daha iyiydi. Birçok akrabanızın, ailenizin olduğu düğünde bunu giymeyi düşünür müsünüz' derken başka bir kullanıcı, 'İnsanların kendi vücutlarında daha rahat olmalarına sevindim ve bunu gerçekten seviyorum' dedi.

KALP KRİZİ NEDENİ

Binlerce yorum arasından en beğeni alan yorum ise şu oldu: 'Büyükanneme kalp krizi geçirten bir gelinlik olacağı kesin.' En çok güldüren yorum ise, 'mağazaya geri dönmesi gerekiyor, sadece elbisenin yarısını vermişler. Harika görünüyor ama düğünümde ailemin önünde kıçımı göstermeyi hayal bile edemiyorum. Balayı için saklanabilir' oldu.


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