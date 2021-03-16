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Cipleri taşıyan tır yoldan çıktı, sıfır araçlar tarlaya savruldu

16.03.2021 12:30 | Son Güncelleme:
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Cipleri taşıyan tır yoldan çıktı, sıfır araçlar tarlaya savruldu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde sıfır kilometre cipleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu 7 cip hiç kullanılmadan perte çıktı.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde sıfır kilometre cipleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu 7 cip hiç kullanılmadan perte çıktı. Devrilen tırdaki cipler kazanın etkisiyle oyuncak araba gibi tarlaya savruldu.
Kaza, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; E.K. idaresindeki 41 UZ 571 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonrası tırda bulunan sıfır kilometre Nissan marka cipler oyuncak araba gibi tarlaya savrulurken 7 otomobil daha hiç kullanılmadan perte çıktı. Ayrıca devrilen araçlardan birinin üzerinde plaka olması dikkat çekti.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Cipleri taşıyan tır yoldan çıktı, sıfır araçlar tarlaya savruldu

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