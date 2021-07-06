Citroen alacaklara dev kampanya

Citroën dünyasının hayata konfor ve renk katan otomobilleri, Temmuz ayında da avantajlı kampanyalarla tercih edilmeye devam ediyor. Konfor, tasarım ve işlevselliği bir arada sunan Citroën C5 Aircross SUV model ailesi, ay boyunca 90 bin TL için 12 ay yüzde 0 ya da 120 bin TL için 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla sunuluyor. Nakit alımda ise 10 bin TL’lik indirimle sunulan C5 Aircross, bu kapsamda 406 bin TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşuyor. Çok çeşitli dış kişiselleştirme kombinasyonlarıyla heyecan verici deneyimler yaşatan yeni C3, 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânı kullanılarak, 181 bin 800 TL’lik fiyattan satışa sunuluyor. Tasarım ve teknolojiyi bünyesinde buluşturan yeni Citroën C4’ün başlangıç donanım versiyonu 230 bin TL’den satışa sunulurken, kredi kampanyasının geçerli olduğu donanımlarda 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunuluyor.

YENİ BERLİNGO KOMBİ, SIFIR FAİZLİ KREDİYLE TEMMUZ’DA DA AVANTAJLI!

Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümleri sunan ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran yeni Citroën Berlingo Kombi, 40 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânıyla Temmuz ayı boyunca kullanıcılarla buluşuyor. Yeni Berlingo Kombi, nakit alımlarda ise 213 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.