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City's Nişantaşı AVM çalışma saatleri: City's Nişantaşı AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

03.12.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2008 senesinde açılan City’s Nişantaşı Alışveriş Merkezi, İstanbul’un en gözde noktalarından biri olan Nişantaşı Teşvikiye Caddesi’nde yer alır. Toplam 51.000 m2’lik bir alanda alışveriş tutkunlarını ağırlayan AVM’nin içerisinde yiyecek içecek yerlerinden giyime, kişisel bakımdan ayakkabıya, aksesuardan mobilya ve dekorasyona, ev tekstilinden spora kadar birçok farklı hizmet sunan mağaza bulunur. Birbirinden seçkin mağazaları bünyesinde barındıran City’s Nişantaşı AVM hangi günler açık?

City's Nişantaşı AVM çalışma saatleri: City's Nişantaşı AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

City’s Nişantaşı Alışveriş Merkezi, orta ve lüks ölçekli mağazaları ile gelen misafirlerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunar. Moda ve yaşam merkezi olarak öne çıkan AVM, ülkemizin ve Avrupa’nın sayılı alışveriş merkezi arasında yer alır. Senede en az 18.126.000 alışveriş severe ev sahipliği yapan AVM’nin açılış ve kapanış saatleri çoğunlukla aynıdır. AVM bünyesinde faaliyet gösteren mağazaların mesai saatlerinde ise farklılık olabilir. Peki, City’s Nişantaşı AVM çalışma saatleri nedir?

City’s Nişantaşı AVM çalışma saatleri nedir?

Alışveriş tutkunlarının buluşma noktası olan City’s Nişantaşı Alışveriş Merkezi içerisinde ulusal ve uluslararası toplam 155 farklı marka hizmet verir. Her mağazanın çalışma saatleri kendi içinde değişiklik gösterebilir. City's Nişantaşı AVM çalışma saatleri herhangi bir düzenleme ve aksilik olmadığı takdirde değişiklik göstermez. AVM’de ayrıca sinemaseverlere özel büyük bir sinema salonu mevcuttur. Hangi filmlerin vizyonda olduğunu veya vizyona gireceğini öğrenmek için alışveriş merkezinin resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

City’s Nişantaşı AVM saat kaçta açılıyor?

İstanbul’un cazibe merkezi olarak öne çıkan City’s Nişantaşı AVM açılış saati genellikle sabah 10.00’dur. Alışverişi merkezi içerisinde hizmet sunan mağazaların mesaiye başlama saatleri mağazadan mağazaya farklılık gösterebilir. Mağazaların açılış ve kapanış saatlerini AVM’nin resmî web sitesini ziyaret ederek öğrenebilmeniz mümkündür.

City's Nişantaşı AVM saat kaçta kapanıyor?

City’s Nişantaşı AVM kapanış saati özel bir durum olmadığı sürece çoğunlukla gece 22.00’dır. AVM içerisindeki mağazaların kapanış saatleri ise AVM’den bağımsız olarak değişebilir. Alışveriş merkezi içerisinde ayrıca kuru temizleme, telefon şarj üniteleri, ATM, kuaför, bebek bakım odası, mescit, kayıp eşya, engelsiz hizmetler, elektrikli araç şarj istasyonu, acil müdahale odası gibi ücretsiz faydalanabileceğiniz hizmetler bulunur.

City’s Nişantası AVM hafta sonu açık mı?

City’s Nişantaşı Alışveriş Merkezi, haftanın yedi günü de açıktır. City's Nişantaşı AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati farklı bir durum söz konusu olmadığı sürece hafta içindeki mesai saatleri ile benzerdir. City's Nişantaşı AVM hafta sonu çalışma saatleri genellikle aşağıdaki gibidir:

  • Cumartesi: 10.00 - 22.00 arası
  • Pazar: 10.00 - 22.00 arası

City’s Nişantası AVM dinî bayramlarda ve resmî tatillerde de açıktır. Ancak Ramazan ve Kurban Bayramı ilk gününde açılış saati 13.00’dır. Diğer tatil günlerinde de ise standart mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam eder. AVM içerisinde bulunan mağazaların ise hafta sonu dinî bayram ve resmî tatil günlerindeki çalışma saatleri AVM’den bağımsız olarak değişiklik gösterebilir.

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