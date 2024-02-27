Çivi ve tellerle yaptıkları hayrete düşürdü

Düzce’de Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, resim dersinde filografi sanatı ile tanıştı. Okulun resim öğretmeni Mehmet Parlayan’ın katkıları ile öğrenciler, 2 aylık eğitimin ardından portre tasarlamaya başladı. Ahşap malzeme üzerine çakılan yuvarlak çivilerin etrafından metrelerce ip ve telin geçirilmesi ile birçok ünlü ismin portreleri hazırlandı. Öğrencilerin hazırladığı portreler ise okulda sergilenmeye başladı.

Filografi sanatını öğrencilerin bilmediğini ve ilk başta ön yargılı davrandıklarını dile getiren Cumhuriyet Anadolu Lisesi Resim Öğretmeni Mehmet Parlayan, “Filografi Orta Doğu temelli bir sanattır. Daha sonra bu gelişerek string art boyutunu alıyor. Açık beyaz bir düzlem üzerine koyu renkli iplerle yapılarak, iplerin sıklığı ve seyrekliği ile zıt konstrat oluşturuyor. Bu şekilde portre veya herhangi bir manzara resmi ortaya çıkıyor. Bu çok alışık olduğumuz ve çevremizde çok gördüğümüz bir sanat akımı değil. Bu yüzden öğrenciler ön yargılı ve başaramayacaklarını düşünerek kaygı ve endişeleri vardı. Bir şeyleri öğrendikçe, çalışma ilerledikçe ortaya bir şeyler çıkınca bunu yapabileceklerini anladılar. Güzel bir sergi oluşturduk. Bu sergide 45’e yakın çalışma bulunuyor. Ders içinde yaptığımız bir çalışmayı sergiye dönüştürdük” şeklinde konuştu.

Portrelerde ünlü isimlerden okul öğretmenlerine birçok çalışma yaptıklarını belirten Parlayan, “Öncelikli olarak Türk tarihine adını yazdırmış sanatçılarımızdan futbolcularımıza, yazarlarımızdan önemli isimlere kadar portrelere öncelik verdik. Bazı öğretmen arkadaşlarımızın da portrelerini yaptık” ifadelerini kullandı.

En çok dikkat çeken portreler Mustafa Kemal Atatürk, Sultan II. Abdülhamir Han, Tarık Akan, Adile Naşit, Cem Karaca, Barış Manço, Trabzon’da hain terör örgütünün saldırısında şehit olan Eren Bülbül ile Fatih Terim’in portreleri oldu. Öte yandan öğrenciler portrelerin yapımında 25 kilometre ip kullandı.

(İHA)





