HABER

Cizre Belediyesine görevlendirme

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 09:36 | Son Güncelleme

Terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'ın yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildi

Terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'ın yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu, "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca Cizre Belediye Belediye Başkanı Zırığ hakkında "suçu ve suçluyu övme", "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından başlatılan soruşturmanın devam ettiği, Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinin kovuşturma dosyası kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 maddesi gereğince 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı bildirildi.

Zırığ'ın, devam eden bahse konu adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı kaydedilen açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddeleri kapsamında Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nun "Cizre Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildiği belirtildi.

PARTNERBu evde kimse 10 saatten fazla kalamıyor! Çıkışı bulana 115 bin TL ödül varBu evde kimse 10 saatten fazla kalamıyor! Çıkışı bulana 115 bin TL ödül var
Tarihi Kardıçalı Hanı'nın yanan duvarlarında resim sergisi açtıTarihi Kardıçalı Hanı'nın yanan duvarlarında resim sergisi açtı
Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümünde asker selamlı İstiklal Marşı sürpriziCumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümünde asker selamlı İstiklal Marşı sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
belediye cizre görevlendirme

En Çok Okunan Haberler

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

Acı haber gece yarısı geldi!

Acı haber gece yarısı geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Çankırı'da deprem

Esenyurt'ta binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da yangın paniği!

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı kapatıldı

HDP'li Cizre Belediye Başkanı görevden alındı, kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

Vatan Caddesi, 29 Ekim kutlamaları sebebiyle trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! O yol trafiğe kapatıldı

Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.