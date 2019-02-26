EKREM PAYAN - Şırnak'ın Cizre ilçesinin nergis ile özdeşleşmesi amacıyla, görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi çalışma başlattı.

Belediye Başkan Vekili Kaymakam Faik Arıcan yaptığı açıklamada, Cudi Dağı ve çevresinin ülkedeki nergis çeşitliliğinde önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Arıcan, arazilerin tarımsal üretime açılması dolayısıyla nergisin doğal yayılım alanının daraldığını, bu nedenle bitkinin belirli alanlarda koruma altına alınmasının kaçınılmaz olduğunu işaret etti.

- 13 bin nergis ekildi

Nergis çeşitlerinin varlığını korumak ve gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak için köylerden toplanan nergis çeşitleriyle Dicle Nehri kıyısındaki alanda bahçe oluşturduklarını kaydeden Arıcan, bahçeye 13 bin nergis ekildiğini aktardı.

Bölgenin değerlerini korumak ve değerlendirmek adına geçen yıl birincisi yapılan Nergis Festivali'nin bugün ikincisini düzenlediklerini vurgulayan Arıcan, belediye bünyesinde Nergis FM radyosunu kurduklarını dile getirdi.

- Sabun ve parfüm üretimi hedefleniyor

Proje koordinatörü Ayten Botan da nergisin ilçe için önem taşıdığını işaret ederek, ailelerin bazılarının doğan kızlarına bitkiden esinlenerek ismini verdiğini söyledi.