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Cizre "nergis" ile özdeşleşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 11:20 | Son Güncelleme

Cizre Belediyesi, Türkiye'deki 7 nergis çeşidinden 4'ünün yetiştiği ilçede bu çiçeğin varlığını korumak için köylerden toplanan nergisle bahçe oluşturdu - Nergis Festivali'nin ikincisini düzenleyen Belediye, yakında yayına başlayacak radyosuna da "Nergis" adını verdi - Koordinatör Ayten Botan: - "Nergis ile sabun ve parfüm üreterek istihdamı alanı oluşturmayı hedefliyoruz"

EKREM PAYAN - Şırnak'ın Cizre ilçesinin nergis ile özdeşleşmesi amacıyla, görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi çalışma başlattı.

Belediye Başkan Vekili Kaymakam Faik Arıcan yaptığı açıklamada, Cudi Dağı ve çevresinin ülkedeki nergis çeşitliliğinde önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Arıcan, arazilerin tarımsal üretime açılması dolayısıyla nergisin doğal yayılım alanının daraldığını, bu nedenle bitkinin belirli alanlarda koruma altına alınmasının kaçınılmaz olduğunu işaret etti.

- 13 bin nergis ekildi

Nergis çeşitlerinin varlığını korumak ve gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak için köylerden toplanan nergis çeşitleriyle Dicle Nehri kıyısındaki alanda bahçe oluşturduklarını kaydeden Arıcan, bahçeye 13 bin nergis ekildiğini aktardı.

Bölgenin değerlerini korumak ve değerlendirmek adına geçen yıl birincisi yapılan Nergis Festivali'nin bugün ikincisini düzenlediklerini vurgulayan Arıcan, belediye bünyesinde Nergis FM radyosunu kurduklarını dile getirdi.

- Sabun ve parfüm üretimi hedefleniyor

Proje koordinatörü Ayten Botan da nergisin ilçe için önem taşıdığını işaret ederek, ailelerin bazılarının doğan kızlarına bitkiden esinlenerek ismini verdiğini söyledi.

Botan, bir süre önce belediye olarak nergis çeşitliliğini korumak için GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa hazırladıkları projeyi uygulamaya geçirdiklerini aktardı.

Bu kapsamda oluşturulan bahçeye 13 bin nergis soğanı ektiklerini belirten Botan, şöyle dedi:

"Projeyle çiçeği istihdama yönelik olarak kesme çiçek hem de soğan türünde satmayı hedefliyoruz. Türkiye'deki 7 nergis çeşidinin 4'ü ilçemizde bulunuyor. Köylerde önder kadın çiftçilerle bunların üretimini gerçekleştirmek istiyoruz. Nergis kokulu sabun ve parfüm üreterek istihdamı alanı oluşturmayı hedefliyoruz."

Vatandaşlardan Hüsnü Mumdar (38) da nergis ile ilgili belediyenin yürüttüğü çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Silopi'den nergis bahçesini görmek için geldiğini ifade eden Emin Ökten, yürütülen çalışma sayesinde nergis çeşitlerinin yok olmaktan kurtarılacağını kaydetti.

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