Cizre'de doktor ve sağlık görevlilerinin terörden tutuklanması

Şırnak'ın Cizre ilçesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan doktor ile 3 sağlık personelinin 2015'teki hendek ve çukur saldırılarında yaralanan PKK'lı teröristleri hastanede değil operasyonların yapıldığı yere giderek tedavi ettikleri bildirildi.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem yapılan 4 şüphelinin, "10 yaşındaki bir çocuğu özel bir sağlık kuruluşunda tedavi ettikleri" şeklinde basında haberler yer aldığı hatırlatıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde ele geçirilen suç unsurları ve dijital materyallere el konulduğu ve inceleme işlemlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Şüphelilerin gerçekleştirmiş oldukları tedavi özel bir sağlık kuruluşunda yapılmamış olup tedavinin yapıldığı yerin 'PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının 2015 yılında Cizre'de yaşanan operasyon sürecinde yoğun olarak örgütsel faaliyetlerde kullanılan bir yer' olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın titizlikle, genişletilerek ve çok yönlü olarak dosyada bulunan kısıtlılık kararı doğrultusunda gizlilikle ve gerektiği gibi devam ettiği ifade edilen açıklamada, yürütülen soruşturmalarda yapılan iş ve işlemlerin hakim ve savcıların kişisel tutum ve davranışları olmayıp, yasalar çerçevesinde hareket edildiği aktarıldı.

