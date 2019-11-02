Cizre'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde ekiplerce yapılan aramada yaklaşık 71 gram eroin, 15 gram esrar, 14 gram metamfetamin, uyuşturucu nitelikte hap, bir miktar para ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

