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Cizre'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 09:41 | Son Güncelleme

Cizre'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde ekiplerce yapılan aramada yaklaşık 71 gram eroin, 15 gram esrar, 14 gram metamfetamin, uyuşturucu nitelikte hap, bir miktar para ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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cizre uyuşturucu operasyonu

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