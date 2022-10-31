Cizre’de meme kanserinde farkındalık standı açıldı

Meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı nedeniyle Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde stand açıldı. Hastane poliklinikleri ve danışma birimi önünde açılan farkındalık standına, Başhekim Uzm. Dr. İsmail Çağrı Özütok, İdari ve Mali İşler Müdürü Sabgatullah Anmal, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdüresi Derya Güven, başhekim yardımcıları Uzman Dr. Serdar Munis, Dr. Ünal Özalp ve müdür yardımcıları ile kalite ve verimlilik birimi çalışanları katıldı.

Standda görevli sağlık personelleri ve yöneticileri tarafından hasta ve hasta yakınlarına broşür dağıtılarak, meme kanseri ve muayenesi konusunda bilgiler verildi.

