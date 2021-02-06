Clubhouse gibi ses temelli sosyal medya platformları için flaş uyarı

BİDER Başkanı Başkanı Şenol Vatansever yazılı açıklamasında, ses temelli yeni nesil sosyal ağ uygulamalarının eskiden beri var olan programlardan sıkılanlar için farklı bir deneyim imkanı sunduğunu belirtti.

Bu tür uygulamalarda, yazılı veya görsel şekilde herhangi bir gönderim paylaşılmadığını belirten Vatansever, "Clubhouse türü uygulamalarda, etkileşim sadece sesli sohbet odaları üzerinden yürütülüyor. Sohbet edenlere fikir üretme ve bunları samimi bir şekilde paylaşma motivasyonu veriyor. Türkiye’den de birçok ünlünün kullandığı uygulama girişimciler, beyaz yakalı profesyoneller ve gençler arasında oldukça popüler. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’un uygulamayı kullanması ve çevrim içi yayın yapması ilgiyi daha da çok artırdı." ifadelerini kullandı.

Vatansever, bazı raporlara göre çevrim içi aktiviteler arasında "podcast" dinleme oranının yüzde 43’e yükseldiğini, bunun kullanıcı davranışında sesin ön plana çıktığını gösterdiğini belirtti.

Uygulamaya üyelerden birinin davet etmesi veya hesap doğruladıktan sonra üyelerden birinin referans olarak onaylaması gerektiğini aktaran Vatansever, şöyle devam etti: