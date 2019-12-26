HABER
  4. CNN Türk canlı yayınında çok sert tartışma! Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

CNN Türk canlı yayınında çok sert tartışma! Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2019 01:41 | Son Güncelleme

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Kanal İstanbul Projesi tartışıldı. Programa katılan gazeteci Özlem Gürses ile AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner arasında 'işbirlikçi' tartışması yaşandı.

CNN Türk canlı yayınında çok sert tartışma! Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, son günlerde gündemden düşmeyen Kanal İstanbul konusu tartışıldı. Programa, gazeteci Özlem Gürses ile AK Partili eski Milletvekili Mehmet Metiner arasındaki tartışma damga vurdu. Mehmet Metiner'in, Cumhuriyet gazetesinin 18 Haziran 1973 tarihindeki bir sürmanşeti üzerinden örnek vererek, Kanal İstanbul'a karşı çıkanları 'işbirlikçi' olarak nitelendirmesinin ardından Özlem Gürses sinirlenerek, "İşbirlikçi lafını aynen iade ediyorum" sözleriyle karşılık verdi.

İŞBİRLİKÇİ TARTIŞMASI

Programda söz olan Mehmet Metiner, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili, "Bakınız Kanal İstanbul'a neden karşı çıkılıyor? Bunu size Cumhuriyet gazetesinin bir manşetinden anlatacağım. Yıl 1973 Keban Barajı inşaa ediliyor. Alman Der Spiegel, 'iklim elverişli değildir' diyerek aleyhte yayına başlıyor. Bizim Cumhuriyet gazetemiz, 18 Haziran 1973'te sürmanşetten 'Keban Barajı'nda yeni bir çatlak ortaya çıktı. Kızılırmak kadar su sızdırılacağı bildiriliyor' Gerekçeler hep aynı. Keban Barajı yapıldı. Çatlak var mı? Yok. Dün Keban'a karşı çıkan uluslararası medya ve onların içerideki işbirlikçilerinin söylemi neyse, bugün Kanal İstanbul'a yönelik muhalefetin dili de aynıdır." ifadelerini kullandı.

"AYNEN İADE EDİYORUM"

Mehmet Metiner'in sözleri üzerine sinirlenen Özlem Gürses, "İşbirlikçi lafını aynen iade ediyorum. Yani siz diyorsunuz ki, 1500 sayfalık ÇED raporu çöptür. Burada dikkati çekilen ekolojik, güvenlik, deprem, su kaynakları çöptür. Biz hepimiz karşı çıkıyoruz diye işbirlikçi oluyoruz öyle mi? Aynen iade ediyorum" sözleriyle Metiner'e tepki gösterdi.

İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü
Kanal İstanbul için net mesaj: Başlayacak ve bitireceğizKanal İstanbul için net mesaj: Başlayacak ve bitireceğiz
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Doğu Akdeniz' çalıştayıCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Doğu Akdeniz' çalıştayı
Anahtar Kelimeler:
cnn türk Ahmet Hakan özlem gürses ak parti Mehmet Metiner

En Çok Okunan Haberler

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Yarım asırlık firma geçici konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma geçici konkordato ilan etti!

Kanal İstanbul için net mesaj: Başlayacak ve bitireceğiz

Kanal İstanbul için net mesaj: Başlayacak ve bitireceğiz

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Putin'den sürpriz hamle! 5 generali görevden aldı

Putin'den sürpriz hamle! 5 generali görevden aldı

Meteoroloji'den o bölgeye kar uyarısı!

Meteoroloji'den o bölgeye kar uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'tan Kanal İstanbul açıklaması

Kanal İstanbul için net mesaj: Başlayacak ve bitireceğiz

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus heyetine: Burnuma sigara kokuları geliyor

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

BBP lideri Destici'den Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul tepkisi!

Destici'den İmamoğlu'na Kanal İstanbul tepkisi!

Ahmet Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İnönü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İnönü mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.