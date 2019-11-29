CNN Türk’ün Termik santrallerin bacalarına filtre takılmasıyla ilgili haberi sosyal medyada olay oldu

Termik santrallerin baca filtrelerinin takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifi AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Konuya ilişkin olarak tartışmalar devam ederken CNN Türk’te Günün Ekonomisi isimli programda yapılan yayın, sosyal medyanın tepkisini çekti.

Programda Beste Uyanık, filtre takılması işlemi için üretime verilmesi gereken 10-12 günlük aranın maliyetini hesapladı.

Türkiye'deki 15 termik santralin bacalarının filtrelenmesi için son yasada 2,5 yıl süre tanındığını belirten Uyanık, Çevre Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarını hatırlatak "Takmayanlar, 20 kat fazla ceza alacak ama 10-12 günlük araya ihtiyaçları var" dedi. Ardından bu aranın maliyetini Yatağan Termik Santrali üzerinden hesaplayan Uyanık, sözlerini şöyle sürdürdü;

"O santralin 10 gün durması demek, 32 bin kişi enerjisiz kalacak demek. Bu tek bir santral. 15 santral birleşirse bu oran 500 bin kişiye çıkacak. 10 günde 500 bin kişi mağdur olacak. 35 bin konut dediğimiz 750 bin konuta çıkacak 15 termik santral de aynı zamanda filtreleme işlemine girerse.Yatağan'daki santrali durdurdunuz 10-12 gün, 12 bin metro seferinin iptal edileceği kadar bir enerji kaybı yaşanacak ve 8 bin 900 makine de çalışamayacak. Sanayiye de vuracak."