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CNN Türk’ün Termik santrallerin bacalarına filtre takılmasıyla ilgili haberi sosyal medyada olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 09:21 | Son Güncelleme

TBMM'de kabul edilen termik santrallerin 2.5 yıl daha baca filtresi olmadan çalışmasına devam etme kararı, CNN Türk ekranlarında savunuldu. Baca filtresi takıldığı durumda oluşacak maliyetin anlatıldığı yayına, sosyal medyadan tepki yağdı.

Termik santrallerin baca filtrelerinin takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifi AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Konuya ilişkin olarak tartışmalar devam ederken CNN Türk’te Günün Ekonomisi isimli programda yapılan yayın, sosyal medyanın tepkisini çekti.

Programda Beste Uyanık, filtre takılması işlemi için üretime verilmesi gereken 10-12 günlük aranın maliyetini hesapladı.

Türkiye'deki 15 termik santralin bacalarının filtrelenmesi için son yasada 2,5 yıl süre tanındığını belirten Uyanık, Çevre Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarını hatırlatak "Takmayanlar, 20 kat fazla ceza alacak ama 10-12 günlük araya ihtiyaçları var" dedi. Ardından bu aranın maliyetini Yatağan Termik Santrali üzerinden hesaplayan Uyanık, sözlerini şöyle sürdürdü;

"O santralin 10 gün durması demek, 32 bin kişi enerjisiz kalacak demek. Bu tek bir santral. 15 santral birleşirse bu oran 500 bin kişiye çıkacak. 10 günde 500 bin kişi mağdur olacak. 35 bin konut dediğimiz 750 bin konuta çıkacak 15 termik santral de aynı zamanda filtreleme işlemine girerse.Yatağan'daki santrali durdurdunuz 10-12 gün, 12 bin metro seferinin iptal edileceği kadar bir enerji kaybı yaşanacak ve 8 bin 900 makine de çalışamayacak. Sanayiye de vuracak."

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Uyanık’ın yaptığı yayın, sosyal medyada tepki çekerken, "CNN Türk" Trend Topic oldu.

İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Raşit Tükel, yayına tepki gösteren isimlerden birisi oldu;

"Peki, kanser yaptığı kanıtlanmış, hastalık ve sakatlıklara yol açtığı, anne karnındaki bebeği bile zehirlediği bilimsel kanıtlarla orta konmuş kirli havaya yol açan kömürlü termik santrallerin filtre takmamasının maliyeti? Kaç insanın sakat kalması? Kaç canın kaybı?"

rasit tuker

'HANGİSİ İNSAN SAĞLIĞINDNA DAHA DEĞERLİ'

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik de “hangisi insan sağlığından daha değerli” diye sordu;

"İnanılmaz! CNN Türk, bir termik santrale filtre takmak için verilecek 10 günlük aranın maliyetini hesaplayarak, açıkça termik santrallerin "baca filtresi takmadan” 2.5 yıl daha çalışabilme iznini savunuyor. Soruyoruz, hangisi insan sağlığından daha değerli?"

cevahir efe celık

CHP'Lİ İSİMLERDEN SERT TEPKİ

CHP'li milletvekilleri Mehmet Bekaroğlu, Engin Özkoç, Burhanettin Bulut, Ali Fazıl Kasap da ypılan habere tepki gösterfdi.

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cnn türk Filtre haber termik santral Beste Uyanık sosyal medya

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