'Çoban bile olmaz' sözüne yanıt verdi! YRP'den Aziziye Belediye Başkanı seçilen Akpunar, kepenek giyerek zafer turu attı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçimden önce Aziziye'den aday olan Yeniden Refah Partili Emrullah Akpunar'ı katıldığı bir televizyon programında eleştirmişti. Sekmen, Akpunar için "Şimdi buradan sesleniyorum, Ilıca’ya sesleniyorum, Aziziye’ye sesleniyorum; sakın yanlışlık yapmayalım. O arkadaşımızdan belediye başkanı olmaz. Çoban bile olmaz. Bak açık açık söyleyeyim çoban bile olmaz. Çoban bile bir zanaat işidir. Ne yaptılar hayvan birliğinin başında? Küçükbaş, büyükbaş hayvan birliğinin başkanı ne yaptı?" ifadelerini kullanmıştı.

KEPENEK GİYEREK ZAFER TURU ATTI

Yeniden Refah Partisi'nin adayı Emrullah Akpunar, Aziziye'deki seçimi yüzde 44.46'lık oyla kazandı. AK Parti adayı Eyüp Tavlaşoğlu yüzde 38.78, İYİ Parti adayı Fatih Çelik ise yüzde 6.66 oy aldı. 4 dönemdir AK Partili başkanların yönettiği Aziziye'de Belediye Başkanı seçilen Emrullah Akpunar, seçim zaferini ise ilçenin sokaklarında kepenek giyerek kutladı.

Akpunar'ın kepenekli zafer turuna çok sayıda vatandaş da eşlik etti.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





