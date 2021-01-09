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Çobanbey sınır kapısında giysi operasyonu

09.01.2021 17:19 | Son Güncelleme:
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Çobanbey sınır kapısında giysi operasyonu

Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısı’nda, Türkiye’den Suriye’ye geçiş yapmak için giden tırda beyana aykırı olarak giysi ele geçirildi.Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye’den Suriye’ye gitmek için gelen tır kontrol edildi.

Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısı’nda, Türkiye’den Suriye’ye geçiş yapmak için giden tırda beyana aykırı olarak giysi ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye’den Suriye’ye gitmek için gelen tır kontrol edildi. İlk kontrolde güvenlik mührünün sağlam olduğu ancak halatının dorse ile çekicinin arasında bulunan bölgeden kesilerek yapıştırıldığı belirlendi. Bunun üzerine Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ve Çobanbey Gümrük Müdürlüğü personelince oluşturulan heyet marifetiyle yapılan sayım tespitte 11 bin 250 kilo muhtelif karışık yeni giysi cinsi eşyanın olmadığı, bu eşyaların yerine kullanılmış kıyafet yüklendiği tespit belirlendi. Eşyanın boşaltıldığı ve yerine kullanılmış düşük kalitede eşya ile çıkış yapmaya çalıştıkları net olarak anlaşıldı. Boşaltılan eşyanın fatura değeri 250 bin TL olduğu, Mersin, İskenderun, Gaziantep ve Kilis’te olayın geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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